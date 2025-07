Giulia Salemi, shopping di lusso in compagnia a Milano

In una calda giornata di luglio Giulia Salemi è stata pizzicata nel cuore pulsante di Milano, tra le boutique più esclusive del quadrilatero della moda. L’influencer e conduttrice si è concessa un pomeriggio di shopping in compagnia dell’amico di lunga data Matteo Evandro. Tra risate e consigli, i due hanno fatto tappa in uno degli store più prestigiosi: Hermès. Ecco cos’ha comprato Giulia.

Consigli per gli acquisti

Il quadrilatero della moda di Milano è il paradiso dello shopping per gli amanti del lusso: Giulia Salemi lo sa bene. L’ex gieffina è stata avvistata proprio in via Montenapoleone, dove ha trascorso qualche ora in compagnia dell’amico e designer Matteo Evandro. I due condividono un’amicizia di lunga data e non è la prima volta che vengono paparazzati insieme per le vie del centro: lo scorso aprile, erano stati immortalati durante un pomeriggio da Louis Vuitton, questa volta invece la scelta è caduta su Hermès. Giulia è stata fotografata mentre usciva dalla boutique con l’iconico sacchetto arancione, visibilmente soddisfatta. All’interno, un paio di sandali Oran, tra i modelli più desiderati del brand francese, perfetti per l’estate. Matteo, come sempre, ha fornito preziosi consigli di stile durante la scelta. Una complicità che si traduce in look sempre impeccabili.

Shopping in minigonna: il look preppy di Giulia Salemi

Per la sua sessione di shopping di lusso, Giulia Salemi ha optato per un outfit comodo ma ultra chic. La camicia oversize a righe blu, con interno più scuro a contrasto, è abbinata a una minigonna a palloncino. Un look che gioca con i volumi in modo moderno. Ai piedi, mocassini neri firmati Tommy Hilfiger, impreziositi dal logo metallico e indossati con calzini bianchi: un tocco “college style” che aggiunge freschezza e personalità all’insieme. A completare la mise, una borsa Balenciaga Neo Classic City in pelle effetto coccodrillo beige, accessorio di grande tendenza tra le celeb. Immancabili gli occhiali da sole scuri, per proteggersi dal sole estivo e mantenere un’allure misteriosa. A spiccare nell’insieme è il vistoso sacchetto della maison Hermès. Il sorriso contagioso di Giulia, però, è sempre il vero protagonista.

Tra famiglia e lavoro

Nonostante i numerosi impegni professionali, Giulia Salemi riesce a ritagliarsi spazi di qualità per la sua famiglia. Da quando è nato il piccolo Kian, avuto con il compagno Pierpaolo Pretelli, la vita dell’influencer ha assunto una nuova dimensione. I momenti a tre sono tenerissimi e spesso condivisi sui social, tra coccole e giochi con il neonato.

Parallelamente, la Salemi è attivissima anche sul fronte lavorativo. Il suo podcast Non Lo Faccio X Moda continua a raccogliere consensi ed è già in lavorazione la terza edizione del programma. Giulia è inoltre una presenza fissa agli eventi più glam, oltre ad essere un volto molto richiesto da svariati brand.

Look estivi

Sul red carpet, in tv o nella quotidianità, Giulia Salemi sfodera sempre outfit perfetti. Di recente ha fatto parlare di sé per il sensualissimo minidress rosa con strascico laterale firmato Jan Moore, sfoggiato durante un evento glamour a Londra. E che dire del bikini rosso Calzedonia? Un modello che mette in risalto le curve mozzafiato della Salemi. Il suo stile è sempre una fonte d’ispirazione per migliaia di follower: dai look più sofisticati per la sera agli outfit casual per il giorno. In attesa di scoprire dove la porterà il resto dell’estate, guardala nella gallery tra le vetrine più lussuose della capitale italiana della moda.

Related Posts