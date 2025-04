Giulia Salemi, look casual per lo shopping di lusso a Milano

Jeans baggy, giacca in vernice, sneakers e maxi bag per l'influencer, in centro con l'amico Matteo Evandro

Quanto è bello camminare in un tiepido pomeriggio di aprile in centro a Milano? Se alla passeggiata, ci aggiungiamo anche un po’ di shopping di lusso è ancora meglio. Giulia Salemi è stata paparazzata nel quadrilatero della moda intenta a fare acquisti. Bellissima e sorridente, si è distinta anche per il look casual ma accattivante: il suo è l’outfit perfetto per la primavera.

Vita da mamma

Il 10 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian Salemi Pretelli. Nello scatto di famiglia con cui hanno dato l’annuncio su Instagram i due posavano abbracciati, in pigiama, con il piccolo in braccio. Dolcissimi e bellissimi, davano il via a un nuovo, meraviglioso capitolo delle loro vite. Da allora la Salemi ha alternato le giornate da mamma, tra cambi, poppate, pisolini e passeggiate, agli impegni lavorativi. Sul set, in tv o agli eventi, l’influencer è sempre impeccabile: outfit perfetti, make-up rifinito, piglio deciso. Alla recente Design Week milanese, ha inanellato un happening dopo l’altro. Sul pavimento multicolor dell’installazione al Creative Hub in Moscova, la Salemi era frizzante con un coat dress azzurro di Giuseppe Buccinnà, abbinato a una minibag Dior.

Shopping in compagnia

Tra la vita da mamma e gli impegni di lavoro, le giornate di Giulia Salemi sono pienissime. Lei si è concessa un pomeriggio di libertà per un po’ di retail therapy. Cos’è? Nient’altro che la shopping terapia, una pratica che da sempre migliora l’umore. A spasso per le vie del lusso nel centro di Milano, la Salemi non era sola. Con lei c’era Matteo Evandro, stilista e amico, fin dai tempi dell’indimenticabile red carpet bollente del 2016 alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra una chiacchiera e l’altra, i due sono entrati nella boutique Louis Vuitton. La conduttrice è uscita dal negozio con un sacchetto arancione del brand: cos’avrà comprato? Evandro e Giulia hanno poi ripreso la loro camminata tra la folla, buttando l’occhio alle vetrine.

Comoda ma firmata

Come ci si veste per un giro di shopping? Le risposte sono multiple, tra chi sceglie l’eleganza e chi punta sul comfort. Giulia Salemi ha preferito questa seconda opzione per il suo giretto in Montenapoleone. Un look un po’ da tomboy, che strizza l’occhio alla moda. I jeans larghissimi effetto faded erano abbinati a una canottiera bianca. Per ripararsi dall’aria di mezza stagione, la Salemi ha sfoggiato un’accattivante giacca in vernice eco The Frankie Shop (275 euro). Ampia e comoda, salta all’occhio per la nuance, un caldo bordeaux. Comodità ai piedi, con un paio di sneakers iconiche, le Gazelle di Adidas (110 euro), in versione rossa. La Salemi teneva in mano una capiente borsa color cognac: è la Cyme di Polene (420 euro), brand francese che si sta velocemente facendo strada nei cuori delle fashioniste. E che dire degli occhiali da sole di Miu Miu (370 euro)? Piccoli e arrotondati, sono super cool. Guarda nella gallery la giornata di shopping di Giulia Salemi.

Related Posts