Gli ultimi look premaman di Giulia Valentina

Ormai ci siamo quasi: Giulia Valentina sta per diventare mamma. L’influencer è prossima al parto e festeggia il nono mese di gravidanza sfoggiando sui social i suoi ultimi outfit premaman. Si mette in posa davanti allo specchio mostrando ai follower le sue scelte di stile che spaziano tra capi caldi e comodi e altri più attillati e sensuali, che avvolgono il pancione ormai esplosivo.

L’annuncio della gravidanza

Giulia Valentina ha annunciato la sua dolce attesa a luglio, postando un video ironico e divertente su Instagram. “Volevo parlarvi di una cosa perché stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po’ di idee, ve le dico” aveva esordito, passando poi a snocciolare tutte i modi possibili in cui comunicare l’arrivo imminente della cicogna. Alla fine però le parole non servono: basta alzarsi in piedi davanti allo smartphone e sfoggiare il pancino, ancora appena accennato e fasciato da una gonna nera, per dare la bella notizia.

Gambe nude nei look premaman

I mesi sono passati veloci e il pancione di Giulia Valentina è cresciuto a vista d’occhio. Sui social ha documentato la gravidanza e le forme in lievitazione, sfoggiando sempre outfit d’effetto. Per celebrare il nono mese ha condiviso una carrellata degli ultimi look premaman, partendo da quello indossato per il controllo in ospedale. T-shirt dei Backstreet Boys, bomber e stivaletti: l’influencer ha scelto un outfit che strizza l’occhio agli anni Novanta. Le gambe sono nude e questa, a ben guardare, è una costante: come quando abbina la minigonna a pieghe Frankie Shop a stivali in pelle lucida, oppure un abitino corto a mocassini.

Pantaloni larghi o abiti attillati?

Per Giulia Valentina la comodità sembra essere una priorità, e allora via libera a pantaloni a palazzo in cachemere Falconeri e a jeans larghi. Maglioni ampi e morbidi, bomber e smanicati completano i suoi look. Non disdegna però gli abiti fascianti, che accarezzano con dolcezza le sue forme da futura mamma. Spazio anche alla sensualità nei suoi ultimi outifit premaman, con il minidress asimmetrico Sami Mirò Vintage abbinato a stivali in pelle Amina Muaddi. E per finire, il pancione è protagonista negli scatti in lingerie con i quali l’influencer mette in mostra la bellezza delle sue forme.

Influencer che ama la privacy

Sebbene sui social sia famosissima, Giulia Valentina ci tiene molto alla sua privacy. Condivide volentieri con i follower i dettagli dei suoi look e delle sue uscite mondane, ma le cose davvero importanti le tiene per sé. Lo ha fatto anche con l’identità del padre del bambino che aspetta, con cui fa coppia da 8 anni ma senza averlo mai mostrato pubblicamente. “Non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui” aveva detto. Quando si sono conosciuti, lei era reduce dalla fine della relazione con Fedez (e quella era stato impossibile tenerla privata). Dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti e lei ha espresso il desiderio di non essere più associata al nome del rapper. Quando ha annunciato la gravidanza però, tra i tanti like che ha ricevuto non è passato inosservato quello di Chiara Ferragni. Chissà se la ex moglie di Fedez ha approvato anche i suoi look premaman? Guardali nella gallery!

