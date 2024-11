“Il Gladiatore II”, i segreti dei costumi

“Il Gladiatore II” è arrivato al cinema il 14 novembre, 24 anni dopo il primo capitolo che ha dato fama eterna a Russel Crowe. Stavola il film di Ridley Scott segue le gesta di Lucio, interpretato da Paul Mescal, figlio di Decimo Massimo Meridio: anche lui viene ridotto in schiavitù e perciò decide di combattere come gladiatore. Altre new entries del cast, oltre al protagonista, sono Denzel Washington e Pedro Pascal, mentre Connie Nielsen (Lucilla) e Derek Jacobi (il senatore Gracco) sono stati riconfermati dopo la prima pellicola. Anche alcuni membri della troupe sono rimasti invariati: tra di essi la costumista Janty Yates (la stessa di “House of Gucci”), che ha condiviso alcune curiosità sui look di scena.

La trama del film “Il Gladiatore II”

Nel film “Il Gladiatore II”, Lucius (Paul Mescal), figlio di Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe nell prima pellicola) e Lucilla (Connie Nielsen), diventa un gladiatore dopo che la sua casa è invasa dall’esercito romano guidato dal generale Marco Acacio (Pedro Pascal). Lucio cerca vendetta contro Acacio e combatte come gladiatore per Macrinus (Denzel Washington), un ex schiavo che progetta di rovesciare gli imperatori Geta e Caracalla (Fred Hechinger e Joseph Quinn) e sfida il loro potere seguendo, senza saperlo, il destino del padre.

Una sfida vinta per Janty Yates

Lavorare al primo “Gladiatore” è stata una vera sfida per Janty Yates, ma pienamente vinta visto che le è valsa un Oscar. “Non avevo mai fatto armature, non avevo mai fatto battaglie, non avevo mai fatto battaglioni, non avevo mai fatto reggimenti” ha raccontato. Stavolta accanto a lei c’è Dave Crossman, con cui ha diviso i compiti: “Lui si è occupato dei gladiatori, della Guardia pretoriana e di tutti i legionari romani. Mi ha tolto un sacco di pressione e ho potuto dedicare più tempo a guardare le rifiniture e a selezionare i tessuti. Questa volta ho fatto i civili” ha spiegato.

Colori vivaci e gioielli per Denzel Washington

Il personaggio che più l’ha entusiasmata tra quelli de “Il Gladiatore II” è stato quello interpretato da Denzel Washington e cioè Macrino, un uomo ambizioso che punta a ottenere il controllo di Roma e che possiede una scuderia di gladiatori. La sua smodata sete di potere è simboleggiata dalle vesti multicolori e dai vistosi gioielli, soprattutto anelli e collane. Anche l’attore ha particolarmente gradito gli abiti di scena, che lo hanno aiutato a immedesimarsi nel personaggio: “Indossavo l’attrezzatura, indossavo il mio costume, infilavo gli anelli e via, impazzivo, mi scatenavo” ha raccontato. Il suo abbigliamento somiglia a quello scelto per gli imperatori, per porre l’accento sulla sua ambizione e ricchezza.

Imperatori punk

Ne “Il Gladiatore II” gli imperatori Caracalla e Geta sono interpretati rispettivamente da Fred Hechinger e Joseph Quinn. Per loro il regista Ridley Scott si è ispirato a un personaggio inaspettato: Johnny Rotten, voce della band punk rock Sex Pistols. Con questa immagine in mente, per la costumista Janty Yates non è stato difficile trovare la strada: “Ho potuto mettere oro su oro, e i loro volti sono bianchi con brillanti capigliature arancioni”. Le loro vesti sono ricche e lussuose, piene di ricami preziosi. Alle dita sfoggiano anelli notevoli, e in più hanno bracciali, collane e grandi orecchini.

L’armatura tramandata

Lucio, protagonista de “Il Gladiatore II”, è il figlio del leggendario Massimo Decimo Meridio e la costumista Janty Yates ci ha tenuto a sottolineare il loro legame anche attraverso i costumi. Paul Mescal utilizza nel film l’ultima armatura indossata dal Russel Crowe 20 anni prima, abbinata ai sandali con i cinturini. Un simbolico passaggio di consegne. Un piccolo particolare ma dal grande significato, capace di rendere ancora più evidente il legame tra passato e presente e di sottolineare il parallelismo tra le due storie di rivalsa e coraggio.

Guarda nella gallery i costumi de “Il Gladiatore II”.

