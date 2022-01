Buoni propositi per il 2022? Cambiare le proprie abitudini in fatto di ciclo mestruale

La rivoluzione è già in atto e speriamo che molti di voi conoscano già questo prodotto, magari per averlo ricevuto come regalo di Natale. Gli slip da ciclo, o period panties, stanno entrando a far parte del guardaroba femminile. Si tratta di mutandine con diversi strati assorbenti che sostituiscono, durante il ciclo mestruale, i comuni assorbenti usa e getta. Sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili.

Una scelta ecologica

Se è opinione condivisa che non esista un pianeta B, tanto vale fare la propria parte per ridurre gli sprechi e l’inquinamento. E tamponi ed assorbenti, come sapete, sono tutt’altro che biodegradabili. Gli slip da ciclo invece si usano per svariati anni, si lavano facilimente e consentono di non produrre rifiuti.

Slip da ciclo: pro…

Oltre ad essere un prodotto ecofriendly, la qualità più importante è il confort: gli slip da ciclo sono comodi come delle mutande normali. Indossandoli, si possono fare tutti i movimenti, senza timore che l’assorbente “sfugga”. Stop quindi a pruriti, fastidi e irritazioni dovute al contatto con il materiale degli assorbenti. Sono particolarmente pratici a letto.

…E contro

Per contro, dovendoli sfilare come degli slip comuni, sono un po’ scomodi fuori casa, quando per il cambio bisogna togliersi anche i pantaloni e pensare a dove riporre lo slip usato.

Ne servono almeno 4 a periodo mestruale, per poter gestire senza stress il ciclo uso-lavaggio-asciugatura.

Tanti brand hanno prodotto la propria versione di period panties e iniziato a promuoverla. Noi abbiamo provato alcune di queste. Ecco il nostro parere.

Design trendy, doppia versione (slip e culotte), doppia tipologia di assorbenza (flusso medio fino a 8 h e flusso abbondante fino a 12 h). Unico difetto: dopo svariati lavaggi si gonfiano leggermente.

Costano 24/26 euro.

Disponibili in 4 colori (rosa, blu, beige, nero), shapewear perfetta anche per abiti attillati, vita alta. Unico difetto: assorbenza limitata a 5/6 ore

Costano 19,90 euro.

NoBlood mutande assorbenti

L’azienda francese dal nome evocativo (no sangue) produce diversi modelli. Noi abbiamo provato le culotte per il flusso mestruale forte (assorbono l’equivalente di 2 o 3 tamponi), perfette per la notte. Unico difetto: essendo molto fascianti, rischiano di stringere eccessivamente sull’inguine.

Costano tra i 25,90 e i 36,90 euro.

La vostra opinione conta: scrivetecela nei commenti!