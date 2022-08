Non solo sport! Le scarpe da ginnastica sono protagoniste dei look: ecco le tendenze

Da accessorio riservato all’ambito prettamente sportivo, le sneakers si sono guadagnate negli ultimi anni il loro spazio con ogni tipo di look. Amatissime da tutti, uomini e donne, sono ormai irrinunciabili con ogni outfit, compresi quelli più eleganti. C’è chi, come Fedez, ne ha fatto un vero feticcio arrivando a spendere fior di soldoni per i modelli più esclusivi (ne abbiamo parlato QUI), ma molti altri vip si sono fatti conquistare dal mix di estetica e comfort che solo le scarpe da ginnastica sanno offrire.

Le sneakers più amate sono sempre le bianche

Nonostante non manchino scelte di colore anche audaci (di cui Alessandro Cattelan si fa portabandiera con le Nike giallo fluo), le sneakers più amate restano quelle bianche. Accessorio imprescindibile per chi cerca comodità e stile, le amano un po’ tutti. Luca Onestini ne sfoggia un modello Adidas arricchito dalle tre iconiche strisce verdi, perfettamente immacolate quelle di Pierpaolo Pretelli.

I modelli più costosi

Accanto ai brand tipicamente sportivi, anche i grandi nomi della moda si sono lanciati nel mercato delle sneakers. Uno è Louis Vuitton con le sue scarpe da ginnastica che sfiorano i mille euro, scelte da Giammarco Onestini (ma non solo). Raimondo Todaro invece preferisce quelle di Philipp Plein in nappa nera e suola di gomma bianca: sportive sì, ma perfette anche con il completo elegante come ha fatto lui ad Amici.

In versione slip on

Le sneakers in versione slip on sono perfette per l’estate. Le più amate sono quelle con motivi allegri e colorati, come le Vans a righe bianche e azzurre di Jovanotti. Max Pezzali osa ancora di più con la fantasia: il disegno sulla tomaia di tela delle sue scarpe è la versione fumettosa della farcitura di un hamburger.

Tra chi non rinuncia alle sneakers c’è anche Jeremias Rordiguez. Quale trend ha seguito? Scoprilo sfogliando la gallery…

