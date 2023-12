Glitter, chic o comfy: qual è lo stile del tuo Natale?

“Natale con i tuoi” è l’unica regola da seguire. Poi, per quanto riguarda il look da scegliere, non ci sono norme assolute. C’è chi preferisce scegliere un outfit comodo per passare una giornata a tavola in assoluto relax, e chi invece vuole essere elegante come si addice a un giorno di festa. E c’è anche chi, soprattutto per il cenone della Vigilia, non rinuncia a un tocco luccicante. Qualunque sia il tuo stile preferito, le vip offrono tanti spunti da copiare per scegliere al meglio cosa indossare.

Risplendere con i glitter

Un tocco di brillantezza non guasta mai, a maggior ragione durante il cenone della Vigilia o il pranzo di Natale. I glitter sfoggiati da Diletta Leotta sono discreti ma si fanno notare con i loro piccoli bagliori di luce che accendono il tailleur grigio: particolarmente indicato per chi non vuole rinunciare a essere al passo con i trend di stagione. Comodo ma anche sensuale il vestito Zara proposto da Irina Shayk, è luccicante e lascia la schiena nuda. Ludovica Frasca abbina un morbido maglioncino monospalla alla gonna di paillettes viola: un look non banale che sicuramente non passerà inosservato.

Chic sotto l’albero

Se il rosso è il colore del Natale, l’outfit di Eleonora Pedron è perfetto per una giornata all’insegna della tradizione. Il completo scarlatto è l’ideale per chi non rinuncia all’eleganza e a un tocco di romanticismo. Composto, formale e assolutamente chic è l’outfit YSL sfoggiato da Giulia Salemi, con la giacca chesterfield oversize in lana che riporta subito agli anni Novanta. Per chi non rinuncia a un tocco di sensualità senza perdere il bon ton, ci sono le trasparenze delicate della camicia Philosophy proposta da Cecilia Capriotti.

Natale a tutto comfort

Che sia cena o pranzo, di certo sarà impegnativo. Per questo a volte scegliere un outfit comodo può essere l’idea perfetta. In quanto a comfort, le ciabatte in pelle e montone di Hermès indossate da Chiara Nasti non hanno rivali: morbide, comode e calde ma senza perdere la classe. Anche il look di Paola Turani è ottimo per un Natale informale ma all’insegna dello stile: il maglione a trecce MVP Wardrobe e i pantaloni flare color panna sono un’opzione validissima. I jeans, poi, sono adatti ad ogni occasione e anche per le feste sono ideali, soprattutto se abbinati a un cardigan impreziosito da una pioggia di perline come fa Elisa Maino. Belen Rodriguez punta sul tailleur in versione casual, con giacca crop e pantaloni sportivi.

Anche il look proposto da Marina Di Guardo è perfetto per Natale. Qual è il suo stile? Scoprilo guardando la gallery…

Related Posts