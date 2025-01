Golden Globe, dall’anello al nude look: i 7 gossip sulle star

Se da noi è l’Epifania a portare via tutte le feste, negli Stati Uniti a chiudere il periodo natalizio ci pensano… i Golden Globe. I premi in calendario ogni anno a gennaio sono andati in scena al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. C’era curiosità, com’è giusto che sia, sui nomi dei vincitori ma, a tenere banco sono stati i look delle star e i gossip. In questa edizione gli spunti di cronaca rosa non sono mancati e nemmeno le scelte di stile inaspettate.

Zendaya si sposa

Il gossip dei Golden Globe 2025 che più ha spopolato in queste ore è legato a Zendaya. L’attrice si è presentata sul red carpet senza il fidanzato, Tom Holland, ma è bastato guardarle la mano per capire quale fosse la novità. La star era meravigliosa in un abito strapless arancione bruciato con bustier a cuore ed enorme coda, realizzato su misura da Louis Vuitton. Il vestito pomposo e il preziosissimo collier di Bulgari che le adornava il collo non sono bastati per distogliere l’attenzione dal luccicante diamante che brillava all’anulare. Circa 6 carati per questa pietra, in un’accattivante montatura East-West: Zendaya e Tom convoleranno presto a nozze. Un altro dettaglio conferma la solidità dell’unione: sul costato lei si è fatta tatuare una piccola “t” in onore del futuro marito.

Kylie Jenner e Selena Gomez in coppia

E’ dunque l’amore il protagonista dell’edizione 2025 dei Golden Globe. Se Zendaya ha mostrato l’anello di fidanzamento, altre due star si sono presentate in coppia. E’ fresca di engagement anche Selena Gomez: la cantante ha presenziato alla serata insieme al compagno, Benny Blanco. Strepitosa in un abito azzurro con gonna a pannelli e strascico di Prada, la Gomez non ha perso occasione per sbandierare il diamante ovale che adorna il suo anulare. Lei e Blanco si sono anche lasciati andare a coccole in backstage a favor di fotocamera. Niente timidezza in sala per Kylie Jenner e Timothee Chalamet, piccioncini innamorati. Si pensava che la loro relazione fosse giunta al capolinea mesi fa, invece i due sono più felici che mai. Per l’occasione lei ha indossato un vestito in tessuto mesh Versace ispirato a quello sfoggiato da Liz Hurley nel 1999, sul red carpet dei CFDA Awards con Hugh Grant.

Angelina Jolie post divorzio

Nei primi giorni di gennaio è circolata la notizia sull’accordo di divorzio raggiunto da Angelina Jolie e Brad Pitt, come confermato anche dall’avvocato dell’attrice. Un calvario lungo e doloroso, iniziato nel 2016: otto anni dopo, i due hanno finalmente trovato l’intesa sulla spartizione dei beni milionari. La star è apparsa sollevata e serena sul tappeto rosso dei Golden Globe: la sua gioia si è tradotta anche in un look sparkling. Niente nero né tinte tenui per lei, che ha ammaliato con un long dress dalla silhouette aderente tutto paillettes e cristalli argento. Il modello con frange, creato da Alexander McQueen, ha anche dei maliziosi pannelli trasparenti. La Jolie non si è presentata da sola sul tappeto rosso: al suo fianco c’era la figlia, Zahara Jolie. La 19enne ha sfoggiato un abito bianco con un vistoso albero ricamato. Un disegno simbolico: radici solide, ben ancorate a mamma Angelina.

Tra nude look e abiti vintage

Ai Golden Globe 2025 non sono passare inosservate le scelte stilistiche di altre star hollywoodiane. Reduce dal successo di Wicked, dove interpreta Glinda, la futura Strega Buona del Sud, Ariana Grande è stata tra le protagoniste di questa edizione dei premi. Look vintage per lei, in un abito bustier ricamato sul corpetto con gonna in shantung di seta della collezione Givenchy Haute Couture Spring/Summer 1966. Un pezzo d’archivio più attuale che mai, abbinato a gioielli Swarovski, brand per cui è testimonial. In tema di gioielli, sono degni di nota quelli di Anya-Taylor Joy, nel vestito rosa Dior. Al collo e al braccio spiccano le creazioni con fiori di diamanti e opali Tiffany & Co.: fatina preziosa. La finta schiena nuda rende sexy Nicole Kidman: il sottilissimo stato in tulle trasparente del modello Balenciaga fa volare la fantasia. Guarda nella gallery le protagoniste sul red carpet.

