Gossip estivi: ecco i costumi più cliccati (N.1)

Passione estiva e cavallo di battaglia del gossip, i vip in bikini hanno da sempre attratto l’attenzione della gente. Un misto di voyeurismo e invidia che spinge a cliccare, ingrandire, commentare…

Con l’avvento dei social, cambiano i canali ma l’abitudine resta. Alcuni personaggi, più di altri, incuriosiscono e attraggono i follower: ecco cosa piace di loro.

Lorella Boccia

La Boccia è “sbocciata” in Polinesia. La lunghissima luna di miele con Niccolò Presta ha dato occasione alla ballerina di mostrare il fisico d’atleta e la sensualità di sposina. Il tocco in più è una serie infinita di costumi, sfoggiati in posizioni che una comune mortale non potrebbe mai.

LEGGI >>>Lorella Boccia, bikini e panorami mozzafiato<<<

Benedetta Mazza

Il successo ottenuto al Grande Fratello Vip prosegue sui social: con una serie di scorci prospettici che evidenziano i suoi punti forti la Mazza intrattiene e alimenta il popolo di Internet, assetato di… costumi.

LEGGI >>>L’estate “esplosiva” di Benedetta Mazza<<<

Wanda Icardi

Basta un cappello di paglia a censurare le forme prorompenti di Wanda Nara? Decisamente no. E con un fronte/retro degno di nota la moglie di Icardi ribadisce ai follower quali siano le proprie armi.

LEGGI >>>Sedurre con un cappello su Instagram<<<

Melissa Satta

L’ex velina non concede troppo su Instagram, eppure gli ultimi costumi di Changit, sul suo fisico perfetto, insieme alle rose ricevute da Boateng che riaccendono i riflettori sulla coppia, sono cliccatissimi.

LEGGI >>>Melissa Satta bollente tra le rose di Boateng<<<

Taylor Mega

E’ il fenomeno di quest’anno: disinibita, perfetta seppur con qualche aiuto chirurgico, amante del lusso, sveglia ed estroversa. Fa la bella vita e tutto ciò che posta incuriosisce ed attira. I costumi poi, se li fa da sola: insomma, un goal dietro l’altro.

LEGGI >>>Taylor Mega, bomba sexy in costume… Mega<<<

Alessandra Amoroso

La cantante salentina che sprizza semplicità e non esagera con la sensualità posta foto in spiaggia che fanno impazzire i follower. Pausa musicale o semplice relax? Fatto sta che il suo costume è stato ripostatissimo.

LEGGI ANCHE >>>Belen, Taylor, Alessandra: il costume visto da dietro<<<

Alba Parietti

A 57 anni suonati, con un fisico incredibile, l’Alba nazionale fa impallidire donne di ogni età. “Mi piace piacere” ammette lei da Ibiza con un costume Miss Bikini Luxe e ovviamente questi post prendono più “like” di quelli con i cani…

Nella gallery trovi una sintesi di questi gossip. Se non sei soddisfatto clicca sul link!