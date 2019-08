Gossip estivi: ecco i costumi più cliccati (N.2)

Passione estiva e cavallo di battaglia del gossip, i vip in bikini hanno da sempre attratto l’attenzione della gente. Un misto di voyeurismo e invidia che spinge a cliccare, ingrandire, commentare…

Con l’avvento dei social, cambiano i canali ma l’abitudine resta. Alcuni personaggi, più di altri, incuriosiscono e attraggono i follower: ecco cosa piace di loro.

Giulia De Lellis

L’influencer non sbaglia un colpo: dal trucco al costume le sue scelte sono seguitissime e cliccatissime, non soltanto dalle sue “bambine”. La mossa del nuovo fidanzato celebre, Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez non può che aumentare la sua popolarità.

LEGGI >>>Andrea Iannone bacia i piedi della De Lellis<<<

Belen Rodriguez

La showgirl argentina dal fisico incredibile piace sempre, qualunque costume scelga di indossare (o di non indossare). La ritrovata armonia con il marito Stefano De Martino è un volano per il suo profilo social.

LEGGI >>>Belen e Stefano a Ibiza riscoprono l’amore<<<

Cecilia Rodriguez

La sorella di Belen si è ritagliata uno spazio personale nell’universo dello spettacolo italiano. Con una vita social molto più attiva della Rodriguez n.1, un fisico perfetto e con la complicità degli striminziti costumi della loro linea Me Fui, Cecilia sta scalando la vetta del gradimento!

LEGGI >>>Cecilia Rodriguez, preview hot di Me Fui<<<

Vladimir Luxuria

I motivi per cui tutti vorrebbero vedere Luxuria in costume sono facilmente comprensibili. Lei si tutela mostrando solo qualche scorcio di décolleté, su Chi poi compare “il primo bikini”, ma qualche anno fa noi l’avevamo già beccata con un costumino due pezzi…

LEGGI >>>Vladimir Luxuria in bikini alle cascate<<<

Paola Caruso

La Bonas dopo il parto intrattiene le future mamme postando consigli di puericultura e il corpo formoso su cui sono visibili i segni di gravidanza e allattamento: i follower apprezzano la sincerità (e noi anche).

LEGGI >>>Diletta, Paola, Aida: il costume ha il colore del mare<<<

Sabrina Salerno

Un’icona italiana che ha fatto del suo fisico una bandiera di sensualità: tutti a curiosare tra le sue foto scoprendo che nonostante i 51 anni le sue curve sono ancora invidiabili.

LEGGI >>>Sabrina Salerno strizza le forme nei lustrini<<<

Chiara Ferragni

Bella, ricca, fashion, esclusiva: tutto ciò che fa, dice, promuove diventa oro. Poi però per un bikini di taglia sbagliata o una posizione strana tutti pronti a coprirla di insulti. Il potere dei social lo testa sulla propria pelle, ma basta qualche foto in più dopo quella sbagliata e tutti dimenticano.

LEGGI >>Ferragni in Sicilia con lo stesso bikini: pancino sospetto?<<

Nella gallery trovi una sintesi di questi gossip. Se non sei soddisfatto clicca sul link!