Governors Awards, i look delle star sul red carpet

Il red carpet dei Governors Awards 2025 ha trasformato il Ray Dolby Ballroom di Los Angeles in una passerella d’alta moda. La sedicesima edizione dell’evento, organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha celebrato personalità straordinarie del cinema. Al di là dei riconoscimenti onorari, la serata ha offerto look memorabili, con le star di Hollywood che hanno sfoggiato creazioni uniche. Ecco chi c’era.

Luccichii e fantasia

Sul red carpet dei Governors Awards i tessuti materici, i cristalli abbaglianti e gli abbellimenti accattivanti hanno dominato la scena, creando un’atmosfera ad alto tasso di glam. Tripudio di paillettes argento per Rose Byrne, in Calvin Klein. Kristen Stewart ha portato sul red carpet la sua estetica inconfondibile con una creazione Rodarte, che fondeva elementi gotici e romantici. L’abito nero, essenziale e minimalista, era impreziosito da applicazioni di pizzi leziosi, posizionati strategicamente: un contrasto delicato ma potente. Dakota Johnson ha scelto Valentino: il tessuto azzurro pallido, stampato con motivi delicati e arricciato sulle gambe, seguiva le linee del corpo con naturalezza.

Floreali

Cynthia Erivo in una creazione Givenchy è stata una delle protagoniste assolute dei Governors Awards. L’abito-cappotto sui toni del verde era impreziosito da un tripudio di motivi floreali tridimensionali e completato da frange scenografiche, che conferivano movimento a ogni suo passo. Natalie Portman in Dior ha optato per un’eleganza più classica ma ugualmente d’impatto. L’abito ricoperto di fiorellini, con la sua silhouette strutturata che ricordava il tutù di una prima ballerina, era un chiaro omaggio al suo personaggio più iconico: la fragile e tormentata Nina Sayers di Il cigno nero, interpretazione che le valse l’Oscar come miglior attrice.

Le più sexy

La sensualità sul red carpet paga sempre e i Governors Awards 2025 ne hanno offerto una prova tangibile. L’audacia nel mostrare la propria femminilità, quando bilanciata con classe e stile, può trasformare un outfit in un momento iconico. Sydney Sweeney si è confermata ancora una volta tra le star più maliziose, attirando gli sguardi con una creazione custom Miu Miu, che metteva in risalto le sue celebri curve. L’abito senza spalline, realizzato in un tessuto argentato tempestato di cristalli e perline, aderiva al corpo come una seconda pelle. Un pannello di chiffon bianco, drappeggiato sulle spalle, e un piccolo strascico aggiungevano un tocco di drammaticità old Hollywood. Teyana Taylor, sempre molto provocante, ha portato sul tappeto rosso un abito Miss Sohee. La creazione a colonna, con focus sul décolleté, era completamente ricoperta di tessere in madreperla, che creavano riflessi cangianti.

Rosso o bianco?

Ai Governors Awards, Emily Blunt ha scelto l’audacia del rosso fuoco, con una creazione Schiaparelli. L’abito monospalla presentava un elaborato fiocco arricciato come dettaglio d’impatto sulla spalla, mentre la gonna a sirena scivolava fino al pavimento con eleganza. Ma il vero colpo di scena era rappresentato dai pannelli sheer, posizionati strategicamente sotto l’inguine, che creavano trasparenze a V sui fianchi e sulle cosce. Jennifer Lawrence ha sfoggiato la sua bellezza radiosa in un candido abito Dior, che giocava sul contrasto tra purezza e sensualità. Il vestito bianco presentava drappeggi sofisticati e una struttura impeccabile, ma l’elemento che catturava l’attenzione era lo spacco vertiginoso che saliva lungo la coscia, rivelando la gamba dell’attrice a ogni movimento. Il contrasto tra il candore immacolato del tessuto bianco e l’audacia dello spacco creava un equilibrio perfetto tra eleganza classica e sex appeal moderno.

Elegantissime

Ai Governors Awards, alcuni look hanno evocato l’epoca d’oro di Hollywood, quando le dive del cinema incarnavano un’eleganza senza tempo. Queste mise hanno dimostrato che la raffinatezza classica non passa mai di moda e può ancora dominare il red carpet con la stessa forza di look più audaci. Jennifer Lopez ha ribadito il suo status di regina indiscussa del tappeto rosso con una creazione spettacolare di Tamara Ralph. L’abito combinava velluto nero e raso color champagne. Il corpetto aderente con un profondo scollo a cuore esaltava il busto, mentre una gonna voluminosa creava un contrasto cromatico e di texture. Un maestoso strascico e i guanti lunghi amplificavano l’effetto drammatico. Emma Stone ha optato per un minimalismo chic con una creazione custom di Louis Vuitton. L’abito dritto total black presentava linee pulite e una silhouette impeccabile. Un anello rigido, tempestato di pietre, correva intorno al décolleté, come una collana trasformata in elemento architettonico.

La quota vintage

Ariana Grande ha portato una nota di magia ai Governors Awards 2025, indossando un pezzo d’archivio Dior della collezione autunno-inverno 2007. L’abito incarnava perfettamente l’estetica da fatina che la Grande porta avanti da anni. Realizzato in raso rosa pallido, presenta una gonna plissettata sul lato, per un effetto vaporoso e sognante. Le pietre applicate in tonalità pastello aggiungevano scintillio, senza appesantire il look, mentre la silhouette asimmetrica conferiva movimento. La scelta di un vestito d’archivio dimostrava non solo il gusto raffinato della cantante, ma anche la sua consapevolezza della storia della moda e il rispetto per le creazioni iconiche del passato. Guarda nella gallery i look delle star sul tappeto rosso.

