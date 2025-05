Da Elisabetta Gregoraci a Charlene Wittstock: i vip al GP di Monaco

Dopo il red carpet e gli eventi esclusivi del Festival di Cannes, la Costa Azzurra non rallenta: il Gran Premio di Monaco si conferma l’evento mondano più atteso della stagione. Tra motori rombanti e yacht scintillanti, la passerella naturale del circuito di Montecarlo accoglie ogni anno una miriade di star internazionali, tutte pronte a sfoggiare outfit da capogiro. Look firmati, dettagli audaci, colori vibranti e texture primaverili: il GP non è solo una corsa automobilistica, ma una vera e propria sfilata a cielo aperto.

Le reali di Monaco

Come ogni anno, le donne della famiglia Grimaldi hanno catalizzato l’attenzione con scelte sartoriali impeccabili. Del resto, le monegasche non possono di certo mancare al GP di casa. Charlotte Casiraghi, fedelissima a Chanel, ha scelto un minidress nero profilato di bianco, sandali flat con catena per un’eleganza understated e una flap rosa in pitone per aggiungere un tocco pop e primaverile. E’ più boho l’anima di Tatiana Santo Domingo, che ha incantato con un abito colorato firmato Muzungu Sisters, impreziosito da un originale motivo con i cigni e abbinato alle friulane nere di Flabelus. Charlene Wittstock, padrona di casa, ha scelto l’energia del rosso con un completo camicia-pantaloni firmato Louis Vuitton, completato da pump in camoscio Manolo Blahnik: decisa e perfettamente in tono con il ruolo istituzionale che ricopre, è la protagonista sul podio durante la premiazione.

Satta e Gregoraci: italiane protagoniste

Le vip hanno lasciato il segno all’edizione 2025 del GP di Monaco. Melissa Satta, sempre più innamorata di Carlo Gussalli Beretta, ha puntato sul minimalismo raffinato: blazer bianco, jeans wide di Stella McCartney, mocassini Sebago con un grazioso dettaglio a occhietto e una minibag in pelle argentata firmata Era. Un look che unisce classe e praticità. Melissa ha postato una serie di scatti insieme al suo Carlo: la loro felicità è lampante. Elisabetta Gregoraci, avvistata con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco Briatore, ha optato per un look sporty-chic: micro top effetto bra, pantaloni cargo neri, borsa Dior bianca e sneakers 9060 firmate New Balance. Una scelta audace e contemporanea, perfetta per una domenica ad alto tasso di adrenalina: la showgirl alterna perfettamente le mise frizzanti a quelle super chic agli eventi mondani.

Le star internazionali

Al Gran Premio del Principato hanno trovato spazio anche molti vip internazionali. Sofia Vergara ha stregato tutti con un outfit ultra sexy: jeans attillati bootcut, bustino in pizzo e una Mini Kelly di Hermès in coccodrillo chiaro che ha fatto girare le teste delle fashioniste presenti nel circuito. Naomi Campbell, regina delle passerelle, ha scelto un abito asimmetrico bianco firmato Alaïa, spezzato a sorpresa da un paio di sneakers con dettagli arancioni di Asics, per un effetto sport-luxe da copiare. E poi loro, Lauren Sanchez e Jeff Bezos, a pochi giorni dal matrimonio a Venezia: lei in total black con una gonna gipsy a pannelli sheer, lui modaiolo con polo blu, jeans bianchi e sneakers. Al GP di Monaco la moda viaggia veloce: guarda nella gallery i look delle star.

