Al GP di Monaco parata di vip belle e sexy: ecco i look delle famose

Già che sei a Cannes, vuoi non fare un salto a Monte Carlo? Come ogni anno, il GP di Monaco ha segnato la fine di un maggio ricco di appuntamenti in Costa Azzurra. Molte star, che nei giorni scorsi avevano presenziato alla manifestazione cinematografica, si sono spostate alla gara di Formula 1. Dal red carpet al paddock, cambiano i look ma la sensualità è inalterata.

Le reali

Al GP di Monaco è doveroso partire dalle padrone di casa, le reali monegasche. Le royal hanno tenuto fede alle loro consuete scelte stilistiche, affidandosi ai brand che le vestono nelle grandi occasioni. Louis Vuitton per Charlene Wittstock, che ha optato per una jumpsuit blu elettrica abbinata a décolleté nere con inserti in pelle marrone chiaro. Look sbarazzino per Charlotte Casiraghi che, dopo il total white sul red carpet del Festival di Cannes, ha sfoggiato un minidress bicolore di Chanel, leggermente rivisitato rispetto al modello proposto in passerella. Beatrice Borromeo sceglie un abitino pied de poule con gonna a ruota di Dior: chic e bonton come sempre.

Le bellissime nel paddock

A questi eventi attrici e modelle non mancano mai: sono loro ad alzare l’asticella della sensualità. I look delle vip al GP di Monaco sono così maliziosi da far sbandare. Emily Ratajkowksi accende gli animi con un outfit I Am Gia adattissimo all’occasione: la motorcycle jacket, con patch che richiamano il mondo delle corse, è abbinata a un bikini con la bandiera a scacchi e a pantaloni tecnici. Giacca a tema anche per Anya Taylor-Joy, in un modello vintage di Jean Paul Gaultier. Già protagonista a Cannes 77, a Monte Carlo Winnie Harlow lascia poco all’immaginazione. La top, che si è presentata insieme al fidazanto Kyle Kuzma, ha scelto un vestito in maglia trasparente, da cui si intravedeva il seno. Manca poco alle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia intanto si è concessa un weekend in Costa Azzurra. Denim per la conduttrice, che presto indosserà il wedding dress.

I Briatore

Come da tradizione, la famiglia allargata di Flavio Briatore non poteva mancare al GP di Monaco. Il selfie di gruppo, scattato da Elisabetta Gregoraci e che include anche Heidi Klum, conferma i forti legami tra le ex compagne dell’imprenditore. Gli outfit sono ovviamente da sogno. Heidi e la figlia, Leni Klum, mandano baci e sorridono affiatate: total white per il duo mamma-figlia, rispettivamente con un completo a buchi di Alaia e con una jumpsuit dai dettagli in metallo oro. La Gregoraci è graziosa nel vestitino bianco e azzurro di Balmain, portato con i mocassini. Una big family… ben vestita.

Fedez casual e in dolce compagnia

In Costa Azzurra per il GP di Monaco c’era anche Fedez. Il rapper è arrivato giovedì a bordo del jet privato di Leonardo Maria Del Vecchio, erede 29enne del compianto fondatore di Luxottica, ed è stato ospitato a bordo dello yacht di famiglia. Oltre ad essere molto amici, i due sono adesso anche soci in affari. I contenuti sul profilo Instagram del cantante non sono mancati, dalle feste in discoteca, ai pranzi a base di pesce, agli scatti insieme agli altri vip. Ad accendere il mondo del gossip è stata però la presenza in barca della sua presunta nuova fiamma, la modella 20enne Garance Authié. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, per lui è ora di voltare pagina. Nuovo amore, stile vecchio: Fedez è sempre iper casual. Guarda tutti i look da Formula 1 nella gallery.

