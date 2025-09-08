GP di Monza: dalla Gregoraci a Balotelli, parata di vip ai paddock

Il Gran Premio di Monza è da sempre uno degli appuntamenti più attesi del calendario automobilistico internazionale. Il circuito brianzolo richiama non solo tifosi e appassionati di Formula 1, ma anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. L’edizione 2025 non ha fatto eccezione: spalti gremiti, una splendida giornata di sole e paddock popolati da celebrità. I vip hanno sfoggiato outfit ricercati, studiati nei minimi dettagli per coniugare comodità e glamour. Ecco chi c’era e i look più cool immortalati durante l’evento.

Cantanti al GP: musica e stile tra i box

La musica ha avuto un ruolo da protagonista al GP di Monza 2025, con numerosi artisti che hanno animato i box e condiviso con i fan l’emozione della gara. Tra i più fotografati c’è stata Rose Villain, amatissima dal pubblico, che ha posato accanto a Charles Leclerc, sfoggiando un look sporty-chic. Canottiera firmata Stella McCartney con scritta irriverente, minigonna grigia e stivali lace-up bianchi e azzurri di Timberland: un mix perfetto di grinta e femminilità.

Decisamente diverso l’approccio di Lazza, che ha puntato sul total black con maglia smanicata, jeans scuri e sneakers coordinate: a rendere speciale il suo outfit ci hanno pensato accessori esclusivi come il bracciale Van Cleef & Arpels e l’orologio Richard Mille, mentre è immancabile il sigaro in bocca. Rovazzi ha confermato la sua passione per i motori e per la moda, scegliendo una camicia Prada che ha reso il suo outfit raffinato e casual allo stesso tempo. Accanto a lui Stash dei The Kolors ha conquistato gli obiettivi con un completo scuro e lucido, impeccabile nel coniugare eleganza e modernità.

Elettra Lamborghini e Afrojack: amore e lusso al GP Di Monza

Tra le coppie più ammirate del paddock c’erano Elettra Lamborghini e Afrojack. La loro intesa è palpabile e a Monza si sono mostrati complici e innamoratissimi, tra sorrisi e pose davanti agli obiettivi. Lo stile scelto per l’occasione ha dimostrato ancora una volta la loro sintonia: entrambi hanno optato per un mix di bianco e nero. Il deejay ha sfoggiato una camicia a maniche lunghe, resa meno formale da un cappellino a quadretti, mentre Elettra ha incantato con un tubino Dolce&Gabbana al polpaccio, a pois e con le spalline sottili. Ma a catturare l’attenzione dei fashionisti è stata la borsa Hermès: la rarissima Clouté Studded Mini Kelly II in pelle borchiata è in vendita sui siti dei rivenditori a circa 80mila euro. Un dettaglio esclusivo che ha ribadito lo status iconico della Lamborghini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shoesdavip | Lookdavip (@shoesdavip)

Sportivi, influencer e conduttrici: la moda in pista

Non solo cantanti: al GP di Monza hanno sfilato anche sportivi, influencer e volti noti della televisione. Mario Balotelli, sempre pronto a stupire, ha scelto un look total white firmato Couture Club. Camicia in maglia a maniche corte, bermuda e sneakers coordinate hanno valorizzato il suo fisico atletico e messo in risalto la sua innata sicurezza. Non è passata inosservata neppure Valentina Ferragni: la varsity jacket F1 Store ispirata al mondo delle corse automobilistiche era abbinata agli accessori Louis Vuitton.

A completare la parata di glamour ci ha pensato Elisabetta Gregoraci, presenza fissa tra i box italiani e monegaschi. La showgirl, che ha dimostrato ancora una volta di avere un legame speciale con il mondo della Formula 1, ha incantato con un abito grigio firmato Miu Miu, caratterizzato da una gonna a pieghe e da una stringa bianca in vita. Guarda nella gallery i vip al Gran Premio di Monza: tra sport, musica e moda!

Related Posts