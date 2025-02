Grammy 2025, i look delle star tra curiosità e scelte insolite

Piume per Cardi B, un castello in testa per Jaden Smith, mood gotico per Lady Gaga e Bianca Censori è... da censurare

Nella sera del 2 febbraio sono andati in scena i Grammy. L’edizione 2025 dei premi musicali più ambiti si è svolta in una Los Angeles alle prese con i danni dei grandi incendi di inizio gennaio. Beyoncé, premiata per il miglior album e il miglior album country, ha ringraziato i pompieri impegnati sul campo. L’artista, commossa e bellissima, ha incantato con un abito di paillettes oro e motivi cashmere di Schiaparelli. Al suo fianco sul palco c’era la figlia, Blue Ivy, con un vestito… blu. E le altre star? Ecco come hanno saputo distinguersi.

La Censori da censurare

C’è poco da commentare sul look di Bianca Censori: la fidanzata di Kanye West si è presentata praticamente nuda. Per lei solo un minidress in tulle completamente trasparente e nessun capo di lingerie. Arrivata sul tappeto rosso insieme a Kanye, la modella ha tolto la pelliccia nera per svelare l’outfit provocatorio. Capelli raccolti, trucco minimal, infradito con il tacco e abito praticamente inesistente: Bianca non ha lasciato niente alla fantasia. Kanye, total black, l’ha sfoggiata come un trofeo, facendola posare sia frontalmente che di spalle. Come già accaduto in passato (anche con altre donne), il rapper si è attirato un mare di critiche per lo sfruttamento della compagna, che si è presentata senza vestito e, soprattutto, senza sorriso.

Gaga dark lady (col gambaletto)

Ai Grammy 2025 c’era anche Lady Gaga. La popstar ha vinto il premio per la miglior performance pop in coppia/gruppi, insieme a Bruno Mars. Camaleontica da sempre, Gaga ha stupito con il nuovo look. Mood dark per lei, che ha optato per capelli lunghissimi, liscissimi e nerissimi: la frangia corta e le basette lunghe le incorniciavano il viso. E’ gotico anche l’abito, una creazione con bustino ricoperto di lacci e gonna plissettata, custom-made da Samuel Lewis: dallo spacco spuntavano i gambaletti. All’anulare spiccava l’engagement ring ricevuto dal fidanzato, Michael Polansky, ma a destare curiosità è stata anche la vistosa collana di onice, tormalina e perle: creata da Tiffany & Co. negli anni Trenta, non era mai stata indossata prima di questa serata.

Capelli, cappelli e copricapi

Rivoluzionari, controcorrente, estrosi: tra tutte le categorie di famosi, quella dei cantanti è senza dubbio la più eccentrica. E dove, se non ai Grammy, è bene osare? Jaden Smith ha optato per un elegante completo Louis Vuitton e… un castello in testa. L’insolito accessorio è ispirato alla Transylvania ed è stato ideato da Abodi: si trova in vendita a 4.500 euro sul sito del brand. In tema di headwear accattivante, Alicia Keys ha sfoggiato un outfit della collezione Sardinia di Dolce&Gabbana, arricchito da una cintura-corsetto e da headdress earrings, vistosi orecchini in filigrana che partono dal cerchietto. Cappello da poliziotta per Janelle Monae, sensuale in Area, con il blazer portato sulla pelle nuda. Bucket hat da marinaio con stringa laterale per Billie Eilish, mannish in Prada. Vestito semplice (Saint Laurent) per Miley Cyrus, che gioca con l’acconciatura: le ciocche sono tagliate di netto.

Tra piume e gesti d’amore

Tra tante proposte insolite, sul red carpet dei Grammy 2025 hanno trovato spazio anche outfit più tradizionalisti. Nude look per Chrissy Teigen, con una maliziosa proposta di Chistian Siriano. Sottili bande verticali in pelle coprivano inguine e seno: il resto dell’abito è composto da un tessuto a rete. Effetto struzzo per Cardi B, con un long dress a clessidra di Roberto Cavalli: lo strascico è ricoperto di piume. Nel mese di San Valentino la più romantica è Taylor Swift. Vestito classico per lei, l’iconico minidress monospalla di Vivienne Westwood, declinato in una vibrante versione rossa. Sulla coscia spunta una catena con un ciondolo con la lettera “T”: un richiamo al proprio nome, Taylor, o a quello del fidanzato, il giocatore di football Travis Kelce? Dolcevita nero per Jennifer Lopez: la cantante punta tutto sui maxi fianchi grazie alla voluminosa gonna Stephane Rolland.

Guarda nella gallery le curiosità fashion ai Grammy 2025: ci sono anche Chappell Roan in versione bambola e Shakira con il tatuaggio di cristalli sulla pancia.

