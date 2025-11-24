Al Gran Premio di Las Vegas Briatore fa coppia con Naomi

L’effetto sorpresa è servito: al Las Vegas Grand Prix di Formula 1, uno degli eventi più spettacolari dell’anno, Naomi e Flavio Briatore riappaiono fianco a fianco. L’imprenditore ovviamente è di casa nei paddock, ma a catturare l’attenzione è soprattutto la presenza della supermodel a suo fianco, icona assoluta di eleganza.

Un legame che torna a far parlare

La storia tra Naomi Campbell e Flavio Briatore, nata alla fine degli anni ’90, fece parlare a lungo per la forte differenza di età, il mix esplosivo di moda e Formula 1 e il loro stile di vita da jet set. Una relazione passionale, spesso sotto i riflettori e inseguita dai paparazzi, che li ha resi una delle coppie più discusse dell’epoca. Oggi, ritrovarli insieme a Las Vegas riaccende inevitabilmente i ricordi di quel periodo ad alto tasso glamour. Di certo, la coppia non è passata inosservata.

Il look di Naomi: pura femminilità, zero sforzo

Bisogna dire che la top è un’habitué ai GP: ne conosce tempistiche e dinamiche. Nelle foto scattate ai box, tra le monoposto scintillanti e il personale in tenuta sportiva, Naomi Campbell spicca con un outfit che incarna alla perfezione il suo DNA fashion. La Venere Nera indossa un cappotto Elie Saab stampa pitone, dal mood sofisticato, abbinato a una jumpsuit firmata Zimmermann in pelle morbida color cognac: lei la porta sbottonata fino alla vita, con intimo a vista. Ai piedi, un paio di stivaletti con tacco Le Silla, affilati e super femminili, che slanciano ulteriormente la figura. Occhiali scuri, onde morbide, charme naturale e una borsetta Alaia da quasi 3mila euro: Naomi rimane Naomi, inconfondibile e statuaria.

Lo scatto social di Briatore

A suggellare il momento ci ha pensato Flavio Briatore, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme alla modella. La caption recita, con tanto di emoji felice: “A pleasure to welcome @naomi this weekend in Vegas” cioè “Un piacere accogliere Naomi questo weekend a Las Vegas”. Un messaggio semplice, quasi affettuoso, che ha sottolineato l’incontro e immediatamente riacceso il gossip in rete.

Non è la prima volta: le ex ai Gran Premi

Flavio Briatore non è nuovo a comparsate ai GP in compagnia delle sue ex celebri. A ottobre era stato visto con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco al Gran Premio del Texas, e in passato non sono mancate immagini con la stessa Naomi o con Heidi Klum, madre di sua figlia Leni. Queste reunion in cui si mostrano affiatati e complici fanno sempre il giro del web, in un misto di stupore e invidia. Insomma, il boss dei paddock ama circondarsi di presenze importanti e fotogeniche. E ci sa fare con le relazioni.

Glamour da pole position

Tra motori, amicizie storiche e look iconici, l’apparizione di Naomi e Flavio Briatore al GP di Las Vegas ha regalato uno dei momenti più glam del weekend. Lei divina e stilosissima, lui sorridente e sportivo: una coppia che, anche solo per una serata, ha riportato il pubblico indietro nella storia… con stile. Guardali nella gallery.