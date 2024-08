Grillz e tooth gems, i gioielli che fanno scintillare i sorrisi delle star

Sono sorrisi scintillanti e preziosi quelli che sfoggiano i vip, grazie a grillz e tooth gems. I gioielli per i denti hanno iniziato a mietere vittime tra i rapper che li usavano per ostentare ricchezza e status ma, nel giro di qualche anno, hanno conquistato praticamente tutti. Dalle star del cinema a quelle della moda, sono sempre più diffusi. Non sono mancati nemmeno alle Olimpiadi di Parigi: la cestista Nyara Sabally ha optato per i cinque cerchi. In alcuni casi si tratta semplici applicazioni luccicanti, poco più che un dettaglio curioso, ma in altri si tratta delle strutture complesse, vistose e particolarmente costose.

Le tooth gems che fanno brillare i sorrisi

Nel caso in cui una calotta o una corona metallica ricopra totalmente uno o più denti si parla di grillz, invece se sono brillantini o piccole applicazioni allora si tratta di tooth gems. La cantante Rosalìa ne è una fan e ha sfoggiato queste ultime in molte occasioni, decorando per esempio tutta la dentatura con strass multicolore. Anche Georgia May Jagger ha impreziosito il suo bellissimo sorriso applicando dei punti luce che, nel suo caso, sono di colore neutro. La modella Adwoa Aboah ha impreziosito solo uno degli incisivi superiori, con una decorazione in metallo dorato.

Luccicanti e preziosi, i grillz fanno impazzire le star

Realizzati necessariamente su misura e spesso arricchiti con pietre preziose, i grillz possono arrivare a costare anche decine di migliaia di euro. Ha proprio l’aria di far parte di questa categoria quello sfoggiato dall’attrice Letitia Wright, con una fila di brillanti sugli incisivi inferiori e due gemme più grandi a coprire i canini. Forse più minimal e discreto, ma di certo non meno prezioso, quello che luccica tra i denti di Beyoncé. Non sono solo le star internazionali ad andarne pazze: anche i vip nostrani non perdono occasione per mostrarli. Un esempio è Mahmood, che sui social ne sfoggia più di uno e che ha indossato il gioiello anche sul green carpet del festival di Sanremo. Sorriso metallico con rubini e zaffiri per Fedez.

Gli esagerati

Tra i tanti fan dei grillz c’è anche chi è incontenibile e punta a stupire tutti. Asap Rocky ha fatto delle capsule dentali un marchio di fabbrica e oramai da anni ha l’abitudine di ricoprire più denti d’oro o altri metalli. Madonna di recente ha sfoggiato un gioiello ricoperto di diamanti sull’arcata superiore, con un motivo a forma di cuore e la scritta mother. Il più estremo pero è Kanye West, o Ye come preferisci farsi chiamare adesso. A gennaio l‘ex marito di Kim Kardashian si è fatto rimuovere tutti i denti, sostituendoli con lastre di titanio dal costo di 850mila dollari.

Non c’è bisogno di arrivare a questi livelli: Billie Eilish e Tina Kunakey hanno scelto grillz più minimal ma che si fanno notare. Guardale nella gallery.

