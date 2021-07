Gwen Stefani sposa Blake Shelton con gli stivali da cowgirl

La cantante ha detto sì al fidanzato in una cerimonia a tema country in Oklahoma... ma il velo è dolcissimo

“I sogni diventano realtà”, ha scritto Gwen Stefani sulla sua pagina Instagram, per svelare al mondo che il 3 luglio ha sposato Blake Shelton. I due cantanti si sono promessi amore eterno nel ranch in Oklahoma di Shelton, davanti a quaranta persone, in una cerimonia intima nella cappella costruita da Blake stesso per l’occasione. E’ stata proprio la sposa a pubblicare una carrellata di immagini da sogno del lieto evento.

I dettagli del loro amore

Insieme dal 2015, Gwen Stefani e Blake Shelton si sono innamorati sul set del programma The Voice, dove partecipavano come giudici. L’ex voce dei No Doubt è al secondo matrimonio, dopo quello con il cantante inglese Gavin Rossdale, che le ha dato tre figli, mentre Shelton aveva già detto sì due volte in passato. Adesso però i due sembrano aver trovato l’amore vero. Un rapporto concreto e maturo, 51 anni lei, 45 lui, che è destinato a durare.

Un’unione all’insegna del country

La loro è una relazione all’insegna del country, genere musicale di Blake Shelton e filo conduttore della loro vita. Durante il lockdown infatti la coppia ha trascorso la maggior parte del tempo proprio nel ranch, crescendo ortaggi e svolgendo attività contadine, che li hanno portati a consolidare il rapporto. Nell’autunno del 2020 Blake ha fatto la proposta a Gwen Stefani e adesso sono arrivate le nozze. Il filo conduttore del grande giorno? Il country ovviamente. “Fosse per me farei tutto fritto, pollo, patatine. Sarebbe un matrimonio di poca classe”, aveva dichiarato scherzosamente lo sposo. Nulla si sa sul menù ma di certo questo filone è stato mantenuto negli outfit nuziali.

Il look della sposa

Blake Shelton, fedele al mood “campagnolo”, non ha rinunciato a un look a tema, composto da camicia bianca, gilet scuro e soprattutto dagli immancabili jeans strutturati. Gwen Stefani, dal canto suo, non è stata a guardare e ha addirittura indossato un paio di stivali da cowgirl dal tacco altissimo, firmati Le Silla. Più tradizionale la scelta dell’abito da sposa, realizzato su misura da Vera Wang. Per il suo secondo matrimonio Gwen ha optato comunque per il bianco candido. Il vestito aveva un bustino dallo scollo a cuore e una gonna composta da una nuvola di tulle.

Il particolare più romantico però è nel lungo velo, alla cui estremità sono stati ricamati, oltre ai nomi degli sposi, anche i nomi dei tre figli di Gwen Stefani, Kingston, Zuma e Apollo. Sulle labbra il rossetto rosso che ha contribuito a rendere la popstar un’icona del costume mentre i famosi capelli platino erano raccolti in uno chignon. Scopri nella gallery tutti i dettagli sulle nozze di Gwen Stefani e Blake Shelton.

