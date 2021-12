Gwyneth Paltrow regala vibratori e artigli ai suoi amici famosi

Gwyneth Paltrow sa come organizzare una festa con i fiocchi. Ma il suo spirito natalizio è ben lontano dalla tradizione. In un simpatico video pubblicato sui social, l’attrice spiega ai follower come intrattenere gli ospiti durante i party di questa stagione gioiosa e suggerisce anche quali regali fare. Ovviamente, Gwyneth sponsorizza i prodotti della sua linea, Goop, e sono tutti oggetti hot.

Tra alcol e candele maliziose

Il video si apre con Gywneth Paltrow che riscalda l’atmosfera in casa, accendendo una candela. Non è difficile immaginare di quale si tratti: la star in passato ha fatto discutere per la fragranza da bruciare al profumo di vagina. Una voce maschile in sottofondo spiega come preparare l’ambiente, quali cibi cucinare e, soprattutto, quali cocktail preparare per entrare nel mood festivo. Poi è il momento di pensare ai regali.

Il regalo per Adele

Su una mensola si vedono tanti sacchetti personalizzati. Sui bigliettini ci sono scritti i nomi degli amici famosi di Gwyneth Paltrow. Cosa riceveranno? Il contenuto è svelato dalla stessa Gwyneth. Per la cantante Adele la Paltrow ha pensato a degli integratori che stimolano la libido femminile. Fresca di divorzio da Simon Konechi, l’artista sta vivendo una love story appassionata con l’agente sportivo Rich Paul.

Sex toy per Kim e Taylor

Ha un nuovo amore anche Kim Kardashian, che da qualche settimana fa coppia fissa con Pete Davidson. Pare che tra loro l’intesa sia alle stelle. Prova ne è il succhiotto che il comico aveva sul collo nei giorni scorsi: i paparazzi non hanno perso occasione per immortalarlo da vicino. Nel loro sacchettino ci sono degli artigli in metallo. Poi è il momento di Taylor Swift. La cantante è fidanzata con l’attore Joe Alwyn ma Gwyneth ha deciso di farle un dono che si può usare anche in autonomia, un vibratore. A caccia di spunti bollenti? Sbirciate nella gallery le proposte kinky di Gwyneth Paltrow.

