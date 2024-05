Hailey Bieber mostra il pancione (sotto la farfalla)

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono più felici che mai e presto saranno in tre. Mentre si rincorrevano le voci che volevano la coppia al collasso, loro erano impegnati a nascondere il più dolce dei segreti: la modella è incinta e ha voluto tenere la notizia nascosta finché le è stato possibile. Arrivata al sesto mese di gravidanza è finalmente uscita allo scoperto cogliendo l’occasione del rinnovo delle promesse nuziali e, dopo qualche giorno, ecco i primi scatti in cui sfoggia il pancione.

Le voci di crisi tra Justin e Hailey Bieber

Per settimane si sono rincorse le voci di crisi tra Justin Bieber e Hailey Baldwin e non sono bastate le loro smentite per metterle del tutto a tacere. Quando a marzo il padre della modella aveva chiesto ai follower di pregare per la figlia e per il genero, si era voluto leggere nelle sue parole la conferma di una brutta notizia. Anche le lacrime social del cantante erano state lette in tal senso. Oggi sappiamo che era tutto l’opposto: la richiesta di energie positive era finalizzata al buon esito della gravidanza.

Il rinnovo delle promesse con sorpresa

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati civilmente nell’agosto 2018 e l’anno successivo hanno festeggiato con un evento tanto romantico quanto costoso. Quasi 5 anni dopo hanno rinnovato le promesse nuziali con una cerimonia privata alle Hawaii e approfittato dell’occasione per annunciare al mondo la gravidanza. La sposa ha indossato un abito bianco Saint Laurent custom, in pizzo semitrasparente e molto attillato che sottolineava tutte le sue curve, compreso il pancione. Un modello che sotto certi aspetti (il motivo floreale, le spalle scoperte, l’aderenza) ricordava quello ben più sontuoso indossato per il gran giorno.

Il pancione cresce negli scatti social

Justin Bieber desiderava da tempo un figlio, ma Hailey Baldwin aveva ammesso al Sunday Times di essere terrorizzata all’idea di diventare madre, soprattutto a causa dei commenti spiacevoli a cui avrebbe potuto andare incontro. Sarà per questo che ha aspettato il sesto mese di gravidanza per annunciare la notizia. Ora che non ha più nulla da nascondere sfoggia fieramente il pancione sui social pubblicando una serie di scatti delle ultime settimane. In molte delle foto indossa jeans larghi a vita bassa e un top Blumarine a forma di farfalla rosa. Chissà che il colore non sia un indizio sul sesso del bebè? Pare che lei e il marito lo sappiano già e abbiano anche scelto il nome, ma non l’hanno rivelato.

Hailey Bieber modella, imprenditrice e futura mamma

Il ruolo di mamma va ad aggiungersi a quelli vantati da Hailey Bieber che, a 27 anni, è modella, influencer e imprenditrice. Ha lanciato una linea di make-up, Rhode, che è una delle più amate sui social. Intanto suo marito Justin Bieber, in attesa di diventare papà, ha già fatto le prove generali cullando la piccola Poppy, figlia di una coppia di cari amici. Vedendolo con la neonata tra le braccia i follower erano impazziti. Chissà come reagiranno quando il figlio sarà suo!

