Hailey Bieber in giallo mostra il lato B e… offre “Lemontini”

L’Europa si conferma la meta estiva preferita dalle star americane. Anche Hailey Bieber ha scelto il Vecchio Continente, e in particolare Maiorca, per un fuga mediterranea. Per lei però non è solo relax. La top model e imprenditrice è arrivata in Spagna con un obiettivo ben preciso: lanciare “Lemontini”, l’ultima novità di Rhode, il brand di make-up e skincare da lei fondato, che è di recente stato venduto al colosso E.l.f. Beauty, per la cifra record di un miliardo di dollari. Un marchio che continua a cavalcare l’onda del successo, anche grazie alle sapienti campagne pubblicitarie social con Hailey protagonista. Intanto, nella vita privata, il rapporto con Justin Bieber sembra essere tornato sereno.

Famiglia felice?

Per mesi si è parlato di una crisi tra Justin e Hailey Bieber, alimentata da indizi social, allontanamenti e silenzi. Ma i più recenti aggiornamenti sembrano raccontare un’altra storia. Il 10 luglio, Justin ha pubblicato una serie di foto scattate in campagna: lui, Hailey e il figlio Jack Blue, nato nell’agosto del 2024. Una prova della serenità ritrovata? Non proprio. Le immagini infatti fanno parte del lancio a sorpresa del nuovo album SWAG, rilasciato ufficialmente oggi. Il disco contiene 21 tracce registrate negli ultimi quattro anni, con la produzione dello stesso Bieber, affiancato da nomi del calibro di Carter Lang, Daniel Caesar, Dijon, Knox Fortune e altri. Si tratta del primo progetto discografico dopo Justice, del 2021. Dunque, le foto “da famiglia perfetta” sono promozionali, ma i fan sperano incarnino anche la conferma di una felicità sincera.

Tutti aspettano i prodotti… gialli

Mentre Justin Bieber si riappropria della scena musicale, Hailey Bieber domina quella beauty. “Lemontini Ballerini” ha scritto qualche giorno fa su Intagram, lanciando la nuova campagna pubblicitaria Rhode, fatta di scatti maliziosi e prodotti sapientemente piazzati. Ideata per il debutto del Peptide Lip Tint Lemontini, in uscita il prossimo 14 agosto, sta già facendo parlare abbondantemente di sé. Il gloss dorato e scintillante, protagonista dell’adv, è ispirato all’aroma fresco e agrumato di un cocktail al limone: brillantezza, trasparenza e un finish succoso, pensato per far risaltare l’abbronzatura. Insieme al lucido per le labbra, il brand lancerà anche due nuovi pocket blush coordinati e una summer edition della ormai iconica phone case porta-gloss, tutto rigorosamente in giallo limone: il “Lemontini Yellow”, così allegro e brillante, è destinato a dominare la palette estiva.

Il Summer Club a Maiorca

Per accompagnare il lancio dei nuovi prodotti, Hailey Bieber ha inaugurato il Rhode Summer Club, presso il prestigioso Gran Folies Beach Club di Maiorca, completamente trasformato in stile Rhode: lettini gialli, teli mare personalizzati, limoni e gonfiabili a forma di gloss. Il pop-up, attivo dal 9 al 23 luglio, è destinato a diventare la meta preferita di influencer, fan e beauty lover. «Il Rhode Summer Club è sempre stato sulla mia vision board. Dare vita a questo mondo è stato un viaggio incredibile», ha dichiarato Hailey a WWD. Non solo frivolezze in questo progetto, c’è spazio anche per la solidarietà: la Rhode Futures Foundation ha infatti stretto una partnership con Associació Tardor, organizzazione che supporta persone in difficoltà a Maiorca. La fondazione ha finanziato la ristrutturazione della cucina del rifugio, installato armadietti e incrementato il budget alimentare mensile.

Hailey offre… Lemontini (e mostra il lato B)

Gli scatti del lancio della capsule Rhode sono la perfetta fusione tra moda e spirito vacanziero. Hailey Bieber ha pubblicato una serie di foto mozzafiato: in barca con un bikini custom made Pucci sui toni (ovviamente) del giallo è spettacolare. Con pantaloni aderenti e camicia crop ispirati allo stile anni Sessanta, rievoca invece il glamour delle dive italiane del passato. A colpire sono soprattuto gli scatti in cui la modella mostra il lato B: immagini sensuali ma mai volgari, in un’estetica mediterranea sofisticata e vitaminica. Nella carrellata social, Hailey sorseggia un cocktail e tiene in mano un cesto di limoni: vuole invitare i fan a condividere un brindisi… o a cliccare il link per il pre-ordine dei prodotti? L’estate ha un nuovo sapore e si chiama… Lemontini. Guarda nella gallery gli scatti della yellow summer di Hailey Bieber.

