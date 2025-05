Hailey Bieber vende Rhode per 1 miliardo: Justin la celebra con una palpatina social

Hailey Bieber centra un traguardo da capogiro: la sua linea di skincare Hailey Bieber Rhode viene acquisita da e.l.f. Beauty per una cifra che tocca il miliardo di dollari. Una svolta imprenditoriale storica, accompagnata da un gesto affettuoso (e virale) del marito Justin Bieber, che su Instagram sceglie le immagini per dirle “brava” con una mano… ben posizionata.

Hailey Bieber Rhode: cosa cambia con l’accordo miliardario

Fondata nel 2022, Rhode ha conquistato il mondo della bellezza grazie a una formula vincente: pochi prodotti essenziali, packaging minimal, efficacia provata e, soprattutto, il volto e il carisma di Hailey Bieber. Il marchio ha generato oltre 212 milioni di dollari di vendite nell’ultimo anno fiscale, attirando l’interesse di colossi del settore.

Ora arriva la svolta: e.l.f. Beauty, gigante della cosmetica americana, ha acquisito il brand per una cifra complessiva di 1 miliardo di dollari. L’accordo prevede un pagamento iniziale di 800 milioni (600 in contanti e 200 in azioni) e ulteriori 200 milioni legati alle performance future del brand. L’obiettivo? Portare Rhode in tutto il mondo, a partire da Sephora entro la fine dell’anno.

Hailey resta il volto del brand

Nonostante la vendita, Hailey Bieber resterà saldamente al timone creativo di Rhode. Continuerà a ricoprire i ruoli di Chief Creative Officer e Head of Innovation, oltre a fungere da consulente strategico per e.l.f. Beauty. Una scelta che garantisce coerenza al marchio e rafforza la sua identità glamour e accessibile.

Il coinvolgimento diretto della founder è considerato uno degli asset più preziosi del brand. “Hailey è l’anima di Rhode”, ha dichiarato il CEO di e.l.f., spiegando che il futuro del brand sarà ancora costruito attorno alla sua visione.

Justin Bieber rompe il silenzio con una carezza provocante

Per celebrare il successo della moglie, Justin Bieber ha scelto la via visiva e sensuale: su Instagram ha pubblicato un carosello di foto tra cui alcune più intime, dove la coppia appare rilassata e affiatata. In una delle immagini più condivise, Hailey è seduta sulle gambe di Justin, che la stringe con una mano posata sul seno.

Nessuna parola, solo immagini. Un gesto d’affetto che ha fatto impazzire i fan e ha smentito, almeno per ora, ogni rumor di crisi. In poche ore, lo scatto è diventato virale, raccogliendo milioni di like e commenti tra stupore e approvazione. Il gesto di Justin non sorprende chi conosce la coppia: già per il 25° compleanno della moglie, Justin Bieber aveva pubblicato un album di ricordi intimi su Instagram, confermando una lunga abitudine a usare il linguaggio visivo per comunicare amore.

I rumor sul divorzio? Smentiti da un gesto social (molto) esplicito

Negli ultimi mesi, le voci su una presunta crisi tra Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono fatte insistenti, alimentate da unfollow sospetti e post criptici. Ma i due hanno scelto di rispondere con i fatti — o meglio, con le foto. E le foto postate da Justin soffiano via questi pettegolezzi. Hailey sorride seduta sulle sue ginocchia mentre lui la abbraccia affettuosamente, con una mano posata sul seno. Un gesto intimo e senza didascalia, che ha fatto il giro del web come dichiarazione d’amore silenziosa ma potente.

Hailey Bieber, dal canto suo, ha affrontato direttamente le speculazioni in un’intervista a Vogue, definendo le continue insinuazioni sul loro matrimonio “una follia” e ribadendo: “La mia vita reale è che mi sveglio con la mia bellissima famiglia e mio figlio”. Parole che, unite ai gesti affettuosi di Justin, sembrano chiudere il capitolo dei pettegolezzi.

Hailey, tra blazer di lusso e dettagli nude

Nel post celebrativo su Instagram, Hailey Bieber sfoggia un look effortless chic che mescola eleganza e sensualità. Indossa un blazer candido oversize in lana pettinata, abbottonato senza nient’altro sotto, lasciando intravedere un accenno di pelle nuda. Il dettaglio più audace? L’assenza di reggiseno, che rende la foto più accattivante.

Capelli sciolti e make-up glowy firmato ovviamente Rhode completano il quadro. Un outfit che parla di successo, sicurezza e amore, tutto racchiuso in uno scatto virale. Con questa operazione, Hailey Bieber Rhode si conferma come uno dei marchi di bellezza più influenti della Gen Z.

