Hakan Çalhanoğlu, look in pendant con la moglie per lo shopping di lusso

Tra un match e l’altro, Hakan Çalhanoğlu si dedica alla famiglia. Il centrocampista dell’Inter vive a Milano con la moglie, Sinem Gündoğdu, e con i tre figli, Liya, Ayaz e Asil. E’ propio con la consorte che il capitano della Nazionale turca è stato paparazzato in centro città, per un’incursione di shopping nelle boutique del lusso.

Acquisti milanesi

A Milano in questi giorni splende il sole, perché non approfittarne per una passeggiata in centro? Hakan Çalhanoğlu e Sinem Gündoğdu hanno trasformato l’idea in realtà, optando per una camminata nel quadrilatero della moda. I calciatori, si sa, amano il lusso e così ecco che, tra una chiacchiera e un sorriso, i due sono entrati nella boutique Gucci. Il calciatore e la moglie sono stati immoralati mentre si aggiravano in negozio, curiosando tra borse, abiti e accessori con la doppia “G”. Al loro fianco c’era una commessa, pronta ad assisterli negli acquisti. Lo sportivo e signora sono però usciti a mani vuote dallo store, si saranno fatti spedire i pacchi direttamente a casa?

Look in pendant

Sarà la voglia di primavera ma per il loro giro di shopping Hakan Çalhanoğlu e Sinem Gündoğdu hanno scelto di vestirsi con tonalità chiare e pesi da mezza stagione. I due si sono fatti notare soprattutto perché sembravano essere volutamente in pendant. Bomber color tortora e pantaloni morbidi per Hakan, che ha sfoggiato anche una felpa bianca con cappuccio e un paio di sneakers Air Force 1 di Nike (119 euro), modello senza tempo e sempre cool. Top brand per Sinem, con uno smanicato beige Moncler (1.050 euro), borsa a tracolla Valentino (1.300 euro) e comodi sabot in pelle e montone Prada (890 euro). Il resto dell’outfit era composto da gonna longuette e maglione abbinato in tessuto bouclé.

Una coppia abbinata

Quella di vestirsi con capi e tonalità simili non è una novità per Hakan Çalhanoğlu e Sinem Gündoğdu. Lei, 29enne tedesca di origini turche, è molto attiva su Instagram, dove condivide la quotidianità con i figli, tra scuola e attività in famiglia. Sinem pubblica spesso anche scatti di coppia, dove lascia trasparire l’intesa con il marito e… la passione per la moda. Cappellini, occhiali scuri, cappotto blu per lei, piumino abbinato per lui: in occasione di un giro in Duomo, i due hanno optato per outfit comodi, firmati e abbinati. Facciamo un salto indietro nel tempo: a ottobre Hakan e Sinem hanno presenziato all’evento di premiazione del Pallone d’oro, a Parigi: sul red carpet hanno sfoggiato abiti realizzati con lo stesso tessuto di seta a righe. E che dire della mise per un party estivo? Completo bianco per lui, vestito floreale Zimmermann con base chiara per lei. L’amore passa anche dal look: guardali nella gallery.

