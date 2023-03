Halle Berry, fuoriprogramma sexy agli Oscar: lo scatto “intimo”

L'attrice 56enne è una visione nell'abito Tamara Ralph e non si vergogna di mettersi in mostra

“Causing a little commotion, but only for a split second”. “Ho creato un po’ di trambusto, ma solo per una frazione di secondo”, scrive Halle Berry su Instagram, in un gioco di parole che è tutto un programma. “Split” in inglese non è solo l’attimo temporale ma anche lo spacco nel vestito e, su questo fronte, l’attrice agli Oscar 2023 non si è certo trattenuta. Il suo outfit ha incendiamo il red carpet e non è mancato l’incidente hot.

Sincera sui social

A 56 anni, Halle Berry è una meraviglia. Viso perfetto, corpo tonico e una consapevolezza di sé che fa accrescere ulteriormente il suo sex appeal. La star su Instagram posta spesso contenuti divertenti e spaccati di vita quotidiana. Per l’8 marzo ha pubblicato uno scatto dove spazza il pavimento in accappatoio, con i tacchi alti: “Siate tutte le donne”, ha scritto. Pochi giorni prima aveva mostrato senza vergogna la difficoltà di chiudere un paio di pantaloni aderentissimi, che doveva indossare per un evento.

Sexy con il rotolino

Portabandiera del body positivity, Halle Berry è stata lodata agli Oscar per aver mostrato senza vergogna, complice la scollatura del vestito, il “bra bulge”. Il rotolino che si crea tra braccio e seno è stato considerato per molto tempo un inestetismo. Invece lei è fiera e audace: non c’è niente di più sensuale. All’evento hollywoodiano però Halle ha svelato anche altro. Il suo abito, una splendida creazione haute couture di Tamara Ralph, fa palpitare i cuori. Realizzato in seta bianca, ha un’apertura sul busto e delle preziose rose gioiello che adornano il collo e il fianco. Proprio sul fianco c’è uno spacco vertiginoso.

L’inguine in vista

Halle Berry scherza con i presenti, posa con malizia, agita il tessuto impalpabile del vestito, poi si mette di traverso e mostra le cosce muscolose. I fotografi scattano all’impazzata e catturano anche un fashion faux pas da vertigine. L’attrice muove troppo la gonna dell’abito e, mentre cammina verso la sala per la premiazione, mostra l’inguine. Gli slip in tonalità con l’abito non svelano nulla ma tanto basta per far galoppare la fantasia: guardare nella gallery per credere.

