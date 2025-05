Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente

Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé… ma per l’assenza totale di biancheria.

Dopo otto anni di assenza, l’attrice è tornata sul red carpet del Metropolitan Museum of Art e ha lasciato tutti a bocca aperta con un look da capogiro: niente lingerie sotto l’abito a pannelli trasparenti. La scelta ha scatenato un vero terremoto sui social, tra applausi e critiche.

Il look mozzafiato firmato LaQuan Smith

Al Met Gala 2025, Halle Berry conquista i riflettori con un sensuale abito su misura firmato LaQuan Smith, realizzato con pannelli alternati di tulle trasparente e perline nere. La scollatura vertiginosa e la silhouette a sirena esaltano la fisicità dell’attrice, mentre il blazer corto in satin nero aggiunge un tocco strutturato e teatrale. A incorniciare il volto, un cappellino fascinator con veletta firmato Jennifer Behr, raffinato e retrò. I gioielli di Cartier completano l’opera: la collana “Tsagaan”, tempestata di diamanti e onice, è un capolavoro d’alta gioielleria. Capelli raccolti e make-up puntato sulle labbra: il look dell’attrice è un omaggio glam al tema della serata, tra seduzione, potere e couture nera.

Scelta estrema o provocazione calcolata?

La decisione di Halle Berry di sfilare “senza mutande” ha alimentato un acceso dibattito online. Alcuni l’hanno definita “iconica”, sottolineando la sicurezza e l’energia che trasmette a 58 anni. Altri l’hanno vista come una provocazione forzata. C’è chi si chiede se la mancanza di lingerie fosse necessaria o semplicemente una trovata per far parlare di sé. Di certo, la mossa ha funzionato: le immagini dell’attrice stanno facendo il giro del mondo, generando milioni di visualizzazioni in poche ore.

Un’interpretazione personale del tema “Superfine”

Il tema del Met Gala 2025, “Superfine: Tailoring Black Style”, omaggia l’eleganza e il potere del tailoring nero, con riferimenti al dandyismo e alla cultura black. Halle Berry ha interpretato il concept in chiave ultra sensuale e moderna: trasparenze, silhouette scolpita, nessuna lingerie a nascondere la pelle. Il risultato? Un mix esplosivo di couture e audacia, che non ha lasciato indifferente nessuno.

Quanto costa la collana Cartier indossata da Halle Berry?

Il gioiello che ha fatto girare la testa al Met Gala 2025 è la collana “Tsagaan” di Cartier, un pezzo unico ispirato al leopardo delle nevi. Il capolavoro è tempestato da oltre 31 carati di diamanti e quasi 4 carati di onice, incastonati in una struttura complessa, che ha richiesto oltre 1.000 ore di lavorazione. Nascosto tra 767 diamanti taglio aquiloni, losanghe e triangolari accentati con onice, un volto sfuggente di felino, praticamente invisibile, che conferisce un allure rara e misteriosa. Anche se la maison di lusso non ha rilasciato una cifra ufficiale, gli esperti stimano che il valore della collana superi ampiamente i 2 milioni di dollari.

Perché Halle Berry non partecipava al Met Gala dal 2017?

L’ultima apparizione di Halle Berry al Met Gala risaliva al 2017, quando sfilò con un look Atelier Versace. Una tuta trasparente dotata di lungo strascico composto da petali 3D con accenti dorati. Da allora, l’attrice aveva scelto di non partecipare all’evento per motivi personali e professionali. In diverse interviste aveva dichiarato di voler evitare l’eccessiva spettacolarizzazione dell’evento. Il ritorno del 2025 (nonostante la sua presenza agli Oscar), dunque, ha segnato un rientro in grande stile all’evento, scelto con cura e in sintonia con il tema celebrativo della cultura black.

Reazioni social: i commenti più virali sull’abito trasparente

La rete si è scatenata nel commentare il look senza lingerie di Halle Berry. Su X (ex Twitter), l’hashtag #HalleBerry ha raggiunto il trending topic mondiale poche ore dopo l’inizio dell’evento. Tra i commenti più virali: “Questo non è un vestito, è una dichiarazione di guerra alla lingerie” e “Non so se è arte o una sfida alla gravità, ma è iconica.” C’è anche chi ironizza: “Se il dress code era ‘senza filtri’, lei ha vinto.” Il dibattito continua, tra chi la applaude e chi storce il naso.

Halle Berry ha fatto dichiarazioni sul suo look al Met Gala?

Halle Berry ha affidato a Instagram le sue riflessioni sul look indossato al Met Gala 2025. Nel post, l’attrice ha scritto a proposito del vestito: “qualcosa che sembrava una poesia: sussurri della vecchia New York, il bagliore delle luci spezzate della città, l’eleganza senza scuse del Black Dandyism e l’audacia di occupare uno spazio nella narrativa della moda contemporanea”. E ancora: “Indossarlo è stato sentirsi potente, determinata e orgogliosa.” L’attrice ha aggiunto un ringraziamento sentito al designer: “Sono onorata di essere stata una musa per LaQuan Smith, che ha disegnato un abito all’altezza della profondità e della forza del tema di quest’anno.”

Quali altri vip hanno osato con trasparenze al Met Gala?

Poche trasparenze al Met Gala 2025. Se escludiamo il pizzo sovrapposto di Amelia Gray (Valentino) e il pannello di tulle sul ventre di Kylie Jenner (Ferragamo), si può dire che Halle Berry è stata l’unica a osare così tanto tra le star.,

Halle Berry ha mai avuto incidenti di wardrobe malfunction?

Sebbene Halle Berry sia famosa per la sua eleganza impeccabile, non ha mai censurato la sua parte sensuale. Nel 2023, agli Oscar, lo spacco multiplo dell’abito Tamara Ralph scoprì più del previsto e lo “scatto intimo” fece il giro del web. Tuttavia, l’attrice ha sempre gestito con classe ogni imprevisto fashion. Al Met Gala 2025, nonostante la totale assenza di lingerie, nessun wardrobe malfunction è stato segnalato: un trionfo di audacia… senza scivoloni.

