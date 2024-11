Vent’anni dopo Halle Berry si rimette il vestito dell’Oscar

E’ una festa lunga una settimana quella organizzata per celebrare i quarantacinque anni di attività di Elie Saab. Una serie di appuntamenti si sono susseguiti a Riyadh in occasione del 1001 Seasons of Elie Saab. Il culmine si è raggiunto con una sfilata maestosa, tra performance esclusive e modelle inaspettate. Sono tante le star volate in Arabia Saudita per presenziare all’happening.

Le star in Arabia Saudita

Pizzi, cristalli, ricami, colori accesi, maliziose trasparenze, opulenza: lo stile di Elie Saab è inconfondibile. Nel corso della sua lunga carriera, il designer libanese ha vestito le donne più famose del mondo, dalle star di Hollywood alle reali, passando per le spose illustri. Nulla è stato lasciato al caso nell’organizzazione del quarantacinquesimo anniversario della maison. Cene di lusso, red carpet da favola e una sfilata celebrativa destinata a rimanere nella storia. Sul palco c’erano anche Celine Dion e Camila Cabello, che si sono esibite in due performance da pelle d’oca. I loro outfit, elaborati e preziosi, erano ovviamente firmati dallo stilista. Alle celebrazioni ha preso parte anche un’altra cantante leggendaria, Jennifer Lopez. Il suo vestito verde petrolio, tutto paillettes e dal vertiginoso scollo a V, è da capogiro.

Halle Berry modella per Elie Saab

A un certo punto, sul palco, nel corso del défilé, è comparsa anche Halle Berry. Il suo ruolo? Ricordare un momento indimenticabile nella storia del costume. L’attrice infatti ha sfilato indossando lo stesso abito Elie Saab sfoggiato nel 2002, quando ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista in Monster’s Ball. Ventidue anni dopo lei lo veste con la stessa grinta di allora. E’ stato un momento da brividi quello andato in scena a Riyadh con Halle che camminava in passerella mentre veniva trasmesso l’audio del tempo, con la voce fuori campo che annunciava il suo nome al Dolby Theatre (che al tempo, per questioni di sponsor, si chiama ancora Kodak Theatre) di Los Angeles. Un ventennio dopo, la Berry ha riproposto l’outfit, apparendo visibilmente emozionata nel corso dello show. I sorrisi, gli occhi lucidi, la mano sul cuore: che momento in Arabia Saudia!

Una vittoria storica

Quella di Halle Berry nel 2002 agli Oscar è stata una vittoria storica. E’ lei infatti la prima performer afroamericana ad essersi aggiudicarsi la statuetta come miglior attrice. “Questo momento è per ogni donna di colore senza nome e senza volto che ora ha una possibilità perché questa porta stasera è stata aperta” aveva detto lei al tempo sul palco. Il premio come miglior attore protagonista era invece stato conferito a Denzel Washington, per Training Day. La foto dei due con l’Academy Award stretto in mano è nella memoria collettiva.

L’abito iconico

Sebbene prima della cerimonia Halle Berry non fosse certa di vincere, si era comunque preparata adeguatamente in quanto a look, sfoderando un outfit di cui, a ventidue anni di distanza, si parla ancora. Un abito bucolico e sinuoso, con una voluminosa gonna bordeaux dal lungo strascico e, soprattutto, un corpetto mesh arricchito da preziosi ricami floreali, con i rami che si arrampicano su ventre e seno, coprendo lo stretto necessario. Il vestito Elie Saab avrà ora una casa permanente all’Academy Museum of Motion Picture, dove è entrato a far parte in quanto pezzo fondamentale della storia di Hollywood. Il tempo per la Berry sembra essersi fermato: guarda nella gallery com’era e com’è.

