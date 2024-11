Harper Beckham premia mamma Victoria come imprenditrice dell’anno

Debutto sul palco all'Harper’s Bazaar Women of the Year per la tredicenne, graziosa nello slip dress disegnato dalla famosa mamma

Serata speciale per Victoria Beckham, che il 6 novembre a Londra è stata premiata come Entrepreneur of the Year, nel corso della cerimonia Harper’s Bazaar Women of the Year. All’evento annuale vengono riconosciuti i traguardi delle donne in una serie di campi, dal lavoro alle beneficenza. A rendere più magica la soirée di Victoria ci ha pensato la figlia Harper Beckham.

Le dolci parole di Harper

“Sono molto emozionata”: così ha esordito Harper Beckham sul palco dell’Harper’s Bazaar Women of the Year. Per lei è la prima volta davanti al grande pubblico della moda e il motivo è dolcissimo: premiare Victoria Beckham con l’Entrepreneur of the Year award. “Domani c’è scuola e spero di avere la scusa per non fare i compiti stasera, con la mia presenza qui” ha aggiunto l’ultimogenita di David e Victoria Beckham. La 13enne che, nonostante la tensione iniziale, è apparsa sciolta e disinvolta, ha riconosciuto i meriti della famosa mamma, imprenditrice di successo ma anche sempre presente nella vita famigliare. Un’emozionata Victoria ha ritirato il prestigioso premio e si è complimentata con la figlia per il suo discorso. Dopo un tenero abbraccio, la stilista ha fatto presente alla ragazza che avrebbe comunque dovuto finire i suoi compiti.

Look mamma-figlia

C’era un tempo in cui i look abbinati di Victoria e David Beckham facevano il giro dei tabloid. Fin dall’inizio del loro amore, negli anni Novanta, i due hanno fatto scelte di stile molto ben definite. Dai completi di pelle al total denim fino alle it-bag piene di loghi (sfoggiate da entrambi), niente era lasciato al caso, per la gioia dei top brand che aumentavano grazie al calciatore e alla Spice il loro fatturato. Più di due decenni dopo ecco che Victoria coordinata gli outfit anche con quelli della figlia. Harper Beckham può contare su un guardaroba smisurato e un portafoglio bello corposo. Spesso agli eventi ufficiali sfoggia le creazioni della madre, affermata stilista, e così è stato anche per l’Harper’s Bazaar Women of the Year. La 13enne ha indossato uno slip dress azzurro chiarissimo in seta, con un dettaglio cut-out sul décolleté, firmato Victoria Beckham. Total silk anche per la Beckham, con giacca kimono e pantaloni palazzo. Mise che ricordano l’abbigliamento da notte per entrambe, elegantissime.

Affari di famiglia

“Per quanto sia impegnata, essere una madre è il mio lavoro più importante e quello di cui vado più fiera. Sono eternamente grata al mio incredibile marito, David, e alla mia meravigliosa famiglia” ha affermato Victoria Beckham sul palco. L’unità di questa storica coppia, che negli anni ha resistito anche in una serie di bufere mediatiche, è stata rafforzata anche dai quattro figli. Passano gli anni, i ragazzi crescono ma in qualche modo restano sempre legati ai famosi genitori, non solo per questioni di cuore. I progetti lavorativi dei Beckham sono vari e articolati, un family business in costante crescita. A metà ottobre, David e Victoria hanno presenziato al lancio di Cloud23, linea di salse piccanti lanciata da Brooklyn Beckham. I coniugi posano con il primogenito e con la moglie, Nicola Peltz, esibendo le bottigliette contenenti il prodotto. I tre maschi di casa sono già ben avviati nel mondo del lavoro: Brooklyn si occupa di cucina e fotografia, Romeo è modello e calciatore mentre Cruz si dedica alla musica. Adesso è il momento di brillare anche per Harper Beckham: che decida si seguire le orme materne diventando stilista?

