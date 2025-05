Heidi Klum seduce (e bacia il marito) sul red carpet di Cannes

Lasciate ad Heidi Klum la maestria di stupire tutti sul red carpet. Nonostante la concorrenza agguerrita, la top model 51enne è stata la più fotografata sul tappeto rosso della seconda serata del Festival di Cannes. Al suo fianco c’era il fedele e innamoratissimo marito Tom Kaulitz. Per la proiezione di Mission: Impossible – The Final Reckoning la Klum ha optato per un look da far girar la testa, in barba alle restrizioni di look imposte dagli organizzatori. La Mission Impossible di Heidi? Rinunciare agli abiti rivelatori.

Sensualissima… in barba al protocollo

Sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes 2025, Heidi Klum ha lasciato tutti senza fiato in un abito di paillettes dorate firmato Elie Saab. Lungo fino ai piedi e con uno strascico importante, il modello è caratterizzato da sottili pannelli trasparenti, che creano motivi geometrici. Grazie alla profondissima scollatura, il vestito metteva in risalto il décolleté della modella tedesca. Fisico statuario e sorriso fiero, la Klum ha confermato ancora una volta la sua voglia di stupire. L’outfit, sfavillante e audace, ha sfidato apertamente il nuovo dress code della manifestazione, che invita a scelte più sobrie e modeste. Heidi se ne infischia: per lei la moda è libertà. A completare l’ensemble onde morbide tra i capelli biondi, make-up luminoso con smokey-eye e labbra nude, per un beauty look che fa brillare.

L’amore sul red carpet

Sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes Heidi Klum non era sola. Con lei c’era il marito, Tom Kaulitz. I due, che sono sposati dal 2019, hanno sedici anni di differenza: un gap che non è certo un problema, anzi. Heidi e Tom non hanno mai nascosto la loro intesa, pubblicando contenuti social piccanti e lasciandosi andare a gesti d’amore a favor di paparazzi. Sul tappeto rosso la coppia ha regalato momenti di tenerezza alternati ad attimi di passione: tra sguardi complici, abbracci e baci rubati, la Klum e Kaulitz si sono mostrati più affiatati che mai. Una sinergia palpabile che trasforma ogni loro apparizione in uno spettacolo nello spettacolo. E se lei conquista i fotografi con la sua sensualità, lui le fa da cavaliere con orgoglioso.

Protagonista a Cannes

La presenza di Heidi Klum al Festival di Cannes non è una novità: in Croisette lei è un’habitué. Negli anni ha regalato un susseguirsi di look memorabili e carichi di sex appeal. Nell’edizione 2025 ha debuttato sul red carpet con un abito di petali rosa sempre firmato Elie Saab. Un’ode floreale alla femminilità più audace: anche in questo caso Heidi ha ignorato il diktat che mette al bando gli strascichi troppo lunghi. La top model domina la scena e non è certo la prima volta: indimenticabile il vestito giallo canarino di Zuhair Murad sfoggiato nel 2023, con quell’incidente hot che fece il giro del web. La Klum conosce bene le regole del red carpet… ma preferisce riscriverle a modo suo. E anche quest’anno a Cannes si è resa protagonista con il suo prorompente sex appeal.

