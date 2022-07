Coccole e passione in spiaggia per Heidi Klum e Tom Kaulitz

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Estate all’insegna dell’amore per Heidi Klum e Tom Kaulitz. I due sono sposati da tre anni ma la passione non accenna a scemare. 49 anni lei, 32 lui: la differenza di età non è certo un problema per loro. La coppia è stata paparazzata sulla spiaggia di Miami, in una caldissima giornata di sole… e di passione.

Heidi, svestita e felice

Scoperta nel 1992 in occasione di un contest per aspiranti modelle nella nativa Germania, Heidi Klum è ancora sulla cresta dell’onda. Top model, imprenditrice, volto tv: la sua vita è pienissima. Heidi fa anche la mamma, ha infatti quattro figli (GUARDA la 18enne Leni), nati da precedenti relazioni. Non manca l’impegno social, con quasi 10 milioni di follower, la star tedesca è un’affermata influencer. Su Instagram condivide gli appuntamenti di lavoro e gli attimi quotidiani. Sono tanti i post dedicati ai look, che sono molto spesso striminziti e iper sexy. “Sono cresciuta andando nelle spiagge nudiste con i miei genitori. Per quanto mi piaccia sfoggiare intimo e abiti bellissimi, amo anche indossare poco e niente”, ha dichiarato lei in passato. Che si senta a suo agio nella sua pelle è chiaro a tutti: nelle foto dà sempre prova di una grande sicurezza in sé stessa.

Innamorati e abbinati

Nella sua vita pienissima, Heidi Klum trova posto anche per l’amore. Lei e Tom Kaulitz hanno iniziato a frequentarsi nel marzo 2018 e non si sono più lasciati. A Miami sono apparsi affiatatissimi. La modella e il musicista sono così innamorati da aver scelto anche outfit abbinati per trascorrere qualche ora sulla bianca sabbia della Florida. Appassionati di moda, non sono passati inosservati con i loro look coloratissimi e fantasiosi. Camicia con dragoni e costume a stampa carte da gioco di Rhude per Tom ma, ovviamente, è Heidi ad attirare il grosso dell’attenzione. La top ha optato per una camicia a righe verdi, sensuali pantaloni in rete e un bikini malizioso con una ballerina in abiti tropicali stampata sull’inguine. Sono firmatissimi gli accessori: ciabatte in spugna di Bottega Veneta e borsa in paglia di Saint Laurent.

Passione in spiaggia

La tintarella sul lettino, la passeggiata in spiaggia, il bagno nell’oceano: Heidi Klum e Tom Kaulitz si dedicano al relax. Per la coppia è però soprattutto un giorno di passione. Lui le mostra la lingua, lei lo bacia in acqua, i due si scambiano sguardi infuocati. Mano nella mano sorrido ai fotografi, coloratissimi e felicissimi. Sbirciali nella gallery.

Related Posts