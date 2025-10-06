Heidi Klum a Parigi passa da una sottoveste all’altra

La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento e, come sempre, le sfilate della Ville Lumière si trasformano nel palcoscenico più ambito per le celebrità di tutto il mondo. Un evento dopo l’altro, show che si susseguono freneticamente, flash dei fotografi che non si fermano mai: stare al passo con tutto ciò che accade durante la settimana della moda più importante dell’anno è un’impresa quasi impossibile. Quest’anno, Heidi Klum è riuscita a catalizzare l’attenzione mediatica come poche altre, con una serie di outfit studiati nei minimi dettagli e… decisamente bollenti.

Quasi nuda da Vetements

Heidi Klum ci ha abituati a mise hot e provocanti, ma alla sfilata Vetements ha davvero alzato l’asticella. La top 52enne è arrivata all’evento accompagnata dalla figlia maggiore Leni Klum. Inizialmente avvolta in un drammatico trench coat grigio oversize e occhiali da sole scuri, all’interno della location ha rivelato un ensemble che lasciava poco all’immaginazione. Sotto il capospalla, Heidi indossava un abito di pizzo bianco trasparente che avvolgeva anche le dita, abbinato a lingerie color avorio. La Klum ha dimostrato ancora una volta di non aver paura di osare. Leni invece ha optato per un elegante completo con camicia crop e gonna dai bordi sfrangiati. Dopo le campagne Intimissimi in lingerie e l’apparizione all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, questa coppia madre-figlia si conferma la più maliziosa dello showbiz internazionale, capace di rubare la scena con naturalezza e complicità.

Un sorriso metallico

Alla sfilata Vetements, Heidi Klum ha completato il suo look trasgressivo con un’acconciatura caratterizzata da una frangia spettinata e ciuffi irregolari che le conferivano un’aria rock. Il vero tocco distintivo però erano i grillz d’argento che brillavano sui suoi denti. La supermodella non ha perso occasione per mettersi in posa e mostrare il suo sorriso metallico, aprendo la bocca in un’espressione che ha fatto impazzire i fotografi. I gioielli dentali, che hanno origini nella cultura hip-hop degli anni Ottanta, sono diventati un accessorio di moda sempre più popolare tra le celebrità. Questi ornamenti possono essere personalizzati in innumerevoli modi: dai diamanti incastonati alle scritte personalizzate, dall’oro al platino, fino a design elaborati che trasformano il sorriso in un’opera d’arte. Sfrontata e controcorrente, Heidi ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare i trend più audaci con la sicurezza di chi ha fatto della provocazione uno stile di vita.

Sposa sexy in passerella

Altro giorno, altra sfilata da protagonista per Heidi Klum. Questa volta però la top non si è limitata a presenziare in prima fila, ma è tornata a fare ciò che sa fare meglio: sfilare in passerella. Heidi è infatti stata scelta per chiudere la sfilata Vivienne Westwood, un onore riservato solo alle modelle più iconiche. Pizzo ovunque, dettagli sheer: la top ha fatto scalpore allo show della maison britannica con un look nuziale ultra-trasparente carico di stravaganza. Tanga e lacci per Heidi, in versione sposa sexy. Il corpetto era impreziosito da una filigrana d’argento, con tanto di fiocco sulla profonda scollatura. La garza di tulle scendeva sinuosamente lungo le gambe. Le maniche a sbuffo e un design simile a un mantello nella parte posteriore della creazione incarnavano il mix perfetto di sensualità e candore.

In nero, a pois o con lustrini?

La presenza di Heidi Klum alla Paris Fashion Week non si è certo fermata qui. La supermodella tedesca ha inanellato un evento dopo l’altro e ciascuno dei suoi outfit è stato degno di nota. La settimana della moda parigina di Heidi non poteva che aprirsi in passerella. La top ha sfilato nello show L’Oréal Paris, condividendo il palcoscenico con – tra le altre – Elodie e Kendall Jenner. Avvolta in un abito nero dalla scollatura profondissima che enfatizzava il décolleté, Heidi mandava cuori ai presenti, con la disinvoltura di chi sa di essere al centro dell’attenzione.

Alla sfilata Elie Saab si è presentata con un tailleur-pantalone bianco a pois neri. Un look che avrebbe potuto essere solo chic ma che è stato reso decisamente più interessante dalle lunghissime unghie a forma di artigli. Al suo fianco, ancora una volta, la figlia Leni Klum, in un abito di paillettes con pannelli trasparenti. Il duo madre-figlia si è presentato insieme anche al prestigioso party di Business of Fashion. Leni ha optato per un long dress tempestato di lustrini. Mamma Heidi invece ha scelto di mettere in risalto le sue gambe statuarie grazie al tessuto trasparente dell’intricato modello firmato Stéphane Rolland. Il vestito, un capolavoro couture, si faceva guardare grazie alla sua costruzione elaborata e ai pannelli vedo-non vedo. Una PFW all’insegna della sensualità, della trasgressione e del coraggio per Heidi Klum, che a 52 anni dimostra di non aver perso nemmeno un briciolo della sua capacità di stupire, provocare e dominare la scena. Sbirciala nella gallery per scoprire tutti i dettagli dei suoi look parigini più audaci.

