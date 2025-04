Heidi Klum, il look per la passeggiata è acchiappa sguardi

Heidi Klum ama sedurre. La star 51enne non ha vergogna a mostrarsi e sfrutta ogni occasione per sfoggiare outfit provocanti. Sul red carpet o nella quotidianità, Heidi ci ha abituati a mise hoti, pelle nuda e giochi di vedo/non vedo. Per un appuntamento a New York, la Klum ha puntato sul nero super sexy.

Scollo e trasparenze

Sorride Heidi Klum, mentre esce da un elegante palazzo a SoHo, rinomato quartiere newyorchese. Circondata dalla gente che passeggia sul marciapiede, la modella non passa inosservata: il merito è del suo outfit. I lunghi capelli, biondi e mossi, scendono sensualmente sul décolleté, celando in minima parte una profonda scollatura a V che svela il seno. Il blazer nero, portato sulla pelle nuda, fa galoppare la fantasia. Conscia della sua avvenenza, Heidi ha deciso di abbinare la giacca a una gonna in tonalità, in tessuto sheer, con un lungo spacco laterale che sottolinea le gambe. Sono d’impatto anche gli accessori: lo sguardo è celato da un grosso paio di occhiali scuri di Dolce&Gabbana mentre le pump Aquazzura con pannello mesh aggiungono malizia.

Elegante o casual?

In queste settimane Heidi Klum viene ritratta spesso per le vie di New York, tra sedute di shopping e appuntamenti di lavoro. La star è al momento impegnata con una serie di progetti in tv, tra cui le riprese di Project Runway. Nella vita privata, il matrimonio con Tom Kaulitz procede a gonfie vele: tra i due la passione è sempre alle stelle e loro aggiornano spesso i follower con scatti piccanti. Vulcanica e camaleontica, la Klum cambia registro stilistico anche sulle strade della Grande Mela. Per fare acquisti insieme ai figli ha optato per una morbida tuta in ciniglia verde militare, abbinata a una Flap di Chanel. Altro giorno, altra proposta cittadina: il cappotto a quadri è chic, jeans e camicia in denim sono cool. Per un’uscita serale, spazio a un abito concettuale, creato da Christian Siriano, abbinato a un Birkin di Hermès.

Sul red carpet

E’ sul tappeto rosso che Heidi Klum dà sempre il meglio di sé. Chi se la ricorda nel 2023 al Festival di Cannes? Il look giallo, con focus sul décolleté, è indimenticabile. In questi primi mesi del 2025 Heidi non si è di certo tirata indietro in quanto ad outfit rivelatori sul red carpet. Una cascata di cristalli in un long dress a sirena, accessoriato da una voluminosa cappa che ricorda una nuvola: questa la mise Nicolas Jebran per i Grammy. Nel weekend degli Oscar, la Klum ha decisamente alzato l’asticella della seduzione. Per l’Elton John Aids Foundation Viewing Party, la top ha optato per un abito nero plissettato di Marmar Halim, con un taglio sul ventre e uno spacco chilometrico. Tessuto bianco shimmer, vestaglia bordata di piume di struzzo, lembi di pelle a vista: la mise per il Vanity Fair Oscar Party non si dimentica. Malizia e top brand: guarda Heidi Klum nella gallery.

