Heidi Klum strizzata dai lacci nel vestito giallo canarino (e sotto è nuda)

“Questo è il mio nuovo abito preferito”, scrive Heidi Klum su Instagram. A giudicare dagli scatti postati, si potrebbe facilmente credere che il modello super sexy sia diventato in fretta anche il favorito dei follower. A 48 anni la Klum è più in forma che mai e non perde occasione per dimostracelo. I suoi social sono colmi di immagini sensuali, pelle esposta e ammiccamenti. Se il giorno dopo Natale, nuda con solo una trapunta addosso, aveva espresso il desiderio di tornare a letto, adesso stuzzica i fan con questa ennesima provocazione.

Strizzata dai lacci

Il vestito, firmato Dundas, in un accattivante giallo canarino, rasenta i piedi e ha le maniche lunghe ma è quanto di più lontano ci possa essere da un capo coprente. Sulla schiena, a seguire sulle natiche e infine sulle cosce è tenuto insieme da un laccio nella stessa tonalità, che svela la pelle, creando lungo il corpo un effetto davvero bollente. Più giù le corde lasciano spazio a un spacco da capogiro, che mostra le gambe chilometriche e il lato B tonico di Heidi Klum. Ovviamente la modella non indossa biancheria intima, alzando ulteriormente l’asticella hot.

Amore e carriera al top

Heidi Klum sta vivendo un periodo d’oro. Il lavoro non le manca, tra progetti tv e shooting fotografici. Inoltre, la top tedesca è una presenza fissa sul red carpet, dov’è solita catalizzare l’attenzione. Anche l’amore procede a gonfie vele: da due anni è infatti sposata con il cantante Tom Kaulitz, di 16 anni più giovane. La differenza d’età pare non essere un problema, i due hanno più volte ammesso di avere un’intesa perfetta. Infine, Heidi è anche mamma orgogliosa di 4 ragazzi. La più grande, la 17enne Leni Klum, si sta affermando nel mondo della moda. Richiestissima, firma un contratto dopo l’altro. Del resto, buon sangue non mente.

