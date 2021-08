Heidi Klum, vacanze in Italia tra topless bollenti e serate esclusive

“Ho un sorriso grandissimo in faccia grazie a te, Tom”. E’ con queste dolci parole che Heidi Klum ci fa sapere ancora una volta come la storia con il marito, il musicista Tom Kaulitz, prosegua a gonfie vele. L’immagine che accompagna la caption ha però un po’ distolto l’attenzione dalla lettura, la Klum infatti nello scatto è in topless. Attaccata alla scaletta dello yacht che la sta portando in giro per la Costiera Amalfitana, la modella appare più felice e sensuale che mai.

Mini bikini e body chain

Sposata da due anni con Tom Kaulitz (i due si sono detti sì a Capri il 3 agosto 2019 e hanno appena festeggiato il secondo anniversario nello stesso posto), Heidi Klum sta trascorrendo una vacanza all’insegna del divertimento insieme ai quattro figli, al marito, di 17 anni più giovane, e al fratello di lui, Bill Kaulitz. Il suo profilo Instagram è inondato da scatti spensierati ma non mancano gli scorci hot. Famosa per il corpo perfetto, a 48 anni la Klum è in formissima. Sulla moto d’acqua in un colorato bikini Dolce&Gabbana, la top mostra le curve toniche. Poi via di balletti (e natiche esibite) insieme al cognato. E’ uno l’accessorio che Heidi sembra non volersi togliere mai in questi giorni: una provocante body chain che sottolinea la pancia e il seno.

La figlia le ruba la scena

Se tanto spazio è dedicato al relax, Heidi Klum ha trovato il tempo anche per un impegno di lavoro a Capri. In occasione del party organizzato da Luisaviaroma a sostegno di Unicef, la tedesca ha posato sul red carpet fasciata in un luccicante abito haute couture di Elie Saab. Una giovane ragazza però le ha uno po’ rubato la scena. La sua primogenita Leni, 17 anni, ha catturato i flash dei fotografi e gli sguardi dei presenti. Splendida in un abito oro di Versace, la giovane, che ha già un’avviata carriera come modella, ha dimostrato di aver ereditato i geni materni. Scoprite nella gallery tutte le foto della vacanza all’italiana di Heidi e famiglia.

