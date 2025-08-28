Heidi e Leni Klum seducono a Venezia: mamma e figlia sul red carpet

La magia della Mostra del Cinema di Venezia non si accende soltanto nelle sale, ma anche sul red carpet, che da sempre è palcoscenico di moda e glamour internazionale. Nella serata inaugurale dell’82esima edizione, tra star acclamate come Cate Blanchett e Tilda Swinton, a conquistare l’attenzione del Lido sono state Heidi Klum e la figlia Leni Klum. Le due hanno scelto outfit coordinati a tema lingerie che hanno fatto palpitare i cuori, confermando il loro status di icone di stile e complici perfette davanti ai flash.

Mamma e figlia a Venezia

Heidi Klum è una top model che non ha certo bisogno di presentazioni. A 52 anni continua a essere protagonista indiscussa del fashion system, sia in passerella che in televisione, dove la ritroviamo come volto di format di successo negli Stati Uniti. La sua vita privata è altrettanto sotto i riflettori: dal 2019 è felicemente sposata con Tom Kaulitz, musicista di sedici anni più giovane, con cui condivide un amore travolgente. Leni Klum, figlia maggiore di Heidi, ha invece intrapreso con decisione la strada della moda. A soli 21 anni ha già sfilato per le maison più prestigiose e posato per le copertine delle riviste patinate più ambite.

La sua carriera è in continua ascesa e il legame con la madre la accompagna anche sul lavoro: da tempo le due sono protagoniste di campagne pubblicitarie per Intimissimi, brand che le ha vestite anche in Laguna. Sul red carpet di Venezia 82 si sono presentate insieme, abbracciate e sorridenti. La loro complicità ha regalato agli obiettivi dei fotografi immagini memorabili, che celebrano la sensualità e l’eleganza, ma anche il forte legame familiare. Un passaggio di testimone generazionale che non passa inosservato.

Heidi in rosa

Il contrasto cromatico è stata la chiave dei look Intimissimi scelti da Heidi e Leni: opposti nei toni, complementari nello stile. Heidi Klum ha incantato con un abito da sera che rilegge i codici della lingerie in chiave couture. La creazione, nata da un bustier in seta della luxury edition La Collezione, è stata declinata in un raffinato rosa satin, tonalità delicata e iper-femminile. Il vestito unisce dettagli sensuali e tagli sartoriali: il corpetto scolpisce il décolleté, gli inserti in trasparenza aggiungono un tocco intrigante, mentre il drappeggio e lo spacco della gonna donano fluidità e movimento alla silhouette. A completare il look, Heidi ha scelto una manicure in tinta, capelli biondi ondulati con frangia e il suo sorriso inconfondibile. Il tocco finale è arrivato dai gioielli: la collana scintillante di diamanti è firmata Lorraine Schwartz, una delle designer più amate dalle star di Hollywood.

Nero e smeraldi per Leni

Se la madre ha puntato sul rosa cipria, la figlia Leni Klum ha preferito il nero, optando per un abito che unisce un tocco di rigore e molta seduzione. La modella ha indossato un vestito ispirato all’iconico reggiseno Anna di Intimissimi. Lo scollo a cuore e il corpetto in seta mettono in risalto il punto vita. La gonna lunga, fluida e drammatica, ha completato il design, aggiungendo una nota di eleganza dark alla sua mise per Venezia 82. L’effetto scenico è stato amplificato dal contrasto tra i capelli scuri e gli occhi chiari. A rendere il look ancor più memorabile è stato il gioiello Lorraine Schwartz scelto dalla Klum. Il collier di smeraldi e diamanti è capace di catturare ogni sguardo e dare luce all’intero outfit. Il risultato? Una giovane stella che dimostra di avere già tutte le carte in regola per brillare accanto alla madre.

La buonanotte per i follower

Dopo aver calcato il red carpet inaugurale e, con ogni probabilità, aver preso parte a eventi esclusivi tra palazzi e terrazze veneziane, Heidi e Leni Klum hanno voluto condividere un momento più intimo con i loro follower. Tornate nella suite dell’hotel che le ospita, si sono scattate due foto che hanno fatto rapidamente il giro del web. Nella prima immagine le vediamo ancora con gli abiti da tappeto rosso, in tutto il loro splendore. Nella seconda, invece, sono già pronte per la notte: in pigiama, naturalmente firmato Intimissimi, ma ancora con i preziosissimi collier al collo. “Buonanotte” ha scritto Heidi in italiano su Instagram, mentre Leni ha fatto eco in inglese con un dolce “Goodnight Venice”. Un gesto semplice, ma significativo, che conferma la capacità delle due di unire la vita professionale alla dimensione personale, creando un racconto glamour e autentico: guardale nella gallery.

