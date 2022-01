Ecco perché le Hermès Himalaya sono le borse più costose del mondo

Dalle Kardashian alla Ferragni fino alla Blasi: per le Birkin e le Kelly da sogno le star spendono anche 300mila euro

Sono considerate il Santo Graal delle borse, gli oggetti del desiderio più irraggiungibili del mondo. Ovviamente sono anche le più costose del pianeta. La Birkin e la Kelly nella versione Himalaya sono la vera chicca delle collezioniste di accessori Hermès: scopriamo perché.

Dal Nilo… all’Himalaya

La storia di questa borsa inizia negli anni Novanta quando Hermès inizia a sperimentare con la tintura del coccodrillo, un processo molto delicato e di difficile esecuzione. Al tempo non era possibile rimuovere appieno il pigmento naturale dal pellame utilizzato per le borse, che venivano proposte ai clienti in una tonalità tra il verde e marrone. Nei primi Duemila la maison ha affinato le tecniche di colorazione, arrivando a produrre la spettacolare versione Himalaya. Realizzata con il coccodrillo del Nilo, deve il suo nome alla particolare gradazione di bianco che rievoca il colore del famoso sistema montuoso asiatico.

Quanto mi costi?

Grazie alla lavorazione particolare e al fatto che vengono prodotte in pochissimi esemplari, le Birkin e le Kelly Himalaya di Hermès hanno un costo iniziale di circa 90mila dollari, per i pochi fortunati che riescono ad ottenerne una direttamente dalle boutique. Nei rivendite online possono però arrivare a costare oltre 400mila dollari, tanto è forte la richiesta e il desiderio di possederne una. Ma chi può vantarsi di avere nel proprio guardaroba questo oggetto speciale?

Da Wanda a Ilary: la vogliono tutte

Nonostante la rarità di queste borse, sono tantissime le star che ne posseggono una… o più di una. Le prime ad essersi fatte fotografare con le Himalaya sono ovviamente le donne del clan Kardashian. Kris e Kylie Jenner sul jet privato hanno mostrato due Kelly mentre Kim Kardashian ha optato per una Birkin. Queste strepitose Hermès non mancano ovviamente al braccio delle wag più famose del mondo, da Wanda Nara a Georgina Rodriguez. E le italiane? Ovviamente Chiara Ferragni ne vanta una ma anche Ilary Blasi ha di recente fatto una storia dove l’attenzione era tutta concentrata sulla sua it-bag. Sbircia nella gallery le star con l’Himalaya.

