Non si può certo dire che a Giorgia Palmas piaccia stare con le mani in mano. Il 25 settembre è nata la sua secondogenita, Mia, e il 14 maggio ha sposato Filippo Magnini. In mezzo anche un trasloco e, come se non bastasse, la creazione e il lancio di una linea di braccialetti, gli iPalms, in collaborazione con Capricci Store.

I bracciali iPalms

I braccialetti di Giorgia Palmas sono disponibili in cinque colori: turchese, arancione, bianco, fucsia e blu. Sono realizzati in argento 925, dorato in oro giallo 24kt con processo galvanico e smaltato a mano e rigorosamente made in Italy. Trattati per mantenere lucentezza e resistenza, sono perfetti per un’estate da trascorrere tra mare e piscina. Possono essere portati singolarmente o abbinati tra loro, come consiglia la stessa Giorgia.

La polemica

Al momento del lancio gli iPalms, attesissimi sui social, hanno deluso le aspettative di più di una follower. Non per il design raffinato e minimal, né per i colori freschi ed estivi che anzi convincono e raccolgono consensi. E’ il prezzo, 79,90 euro, ad essere stato giudicato eccessivo da molte. Ma non sono neanche d’oro, sono inaccessibili – 400 euro per averli tutti e 5? Ma stiamo scherzando? – Li volevo, ma costano troppo, si legge tra i commenti. Giorgia Palmas, dal canto suo, ha spiegato che la cifra è giustificata dalla lavorazione e dai materiali utilizzati, e che sarebbe stato impossibile venderli a meno.

Giorgia Palmas abbassa il prezzo

Non passa molto però, ed ecco che sullo store online gli iPalms subiscono un ribasso. Il costo iniziale scende di 30 euro, ed ora si possono acquistare a 49,90 euro. La rivolta social ha sortito il suo effetto? Stando a Giorgia Palmas, non è così. A quanto pare il primo stock è andato a ruba e l’aumento della produzione ha reso possibile agire sul prezzo. In ogni caso, chi ha già proceduto all’acquisto verrà ricompensato della differenza con un omaggio.

Insomma l’ex velina, amatissima sui social, ha saputo porre rimedio a tutto. Dopo i bracciali iPalms, Giorgia Palmas sta già lavorando ad un nuovo progetto: una linea di abbigliamento tutta sua. E le sue follower sono già in attesa…

