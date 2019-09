I dettagli delle nozze di Ellie Goulding

Non è un stato un royal wedding ma poco ci è mancato. Tra ospiti illustri e location incantata, le nozze di Ellie Goulding e Caspar Jopling sono state davvero da favola. Nella storica cattedrale gotica di York la pop star inglese ha sposato il 27enne gallerista con una cerimonia ricca di sentimento e romanticismo.

Dopo la celebrazione la coppia ha intrattenuto parenti e amici fino alle prime luci dell’alba al Castle Howard. E che amici! Da una Katy Perry sorridente e multicolor, in Sies Marjan, al braccio del suo Orlando Bloom a una Sienna Miller nei colori autunnali del midi-dress Alessandra Rich. Non mancano i membri della famiglia reale, dalle sorelle Eugenia e Beatrice di York, rispettivamente in Peter Pilotto e The Vampire’s Wife, fino alla madre Sarah Ferguson.

In tema di look, come non parlare dell’abito della sposa? Ellie Goulding era radiosa con un vestito su misura disegnato da Natacha Ramsay-Lévi per Chloè e confezionato a mano in 640 ore di lavoro. Un modello dal collo alto e dalle maniche lunghe, con tante rose bianche di York su busto e gonna. Sul velo invece sono state ricamate a mano le iniziali della coppia. I due si sono fermati con piacere fuori dalla chiesa per intrattenersi con i molti curiosi accorsi, prima di sfrecciare via a bordo del loro pulmino Volkswagen rigorosamente elettrico. Molto innamorati e decisamente hippy.

