I leggendari gioielli di Gina Lollobrigida: perle, smeraldi e diamanti

Gina Lollobrigida è morta il 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni. La grande attrice nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani, da Vittorio De Sica a Mario Monicelli, diventando una delle dive più amate e ammirate al mondo. Il suo fascino mediterraneo, i grandi occhi scuri e il fisico prosperoso, l’hanno resa una vera icona di bellezza. Anche il suo stile è sempre stato inconfondibile, fatto di foulard di seta, cappellini, piume, pizzi, pellicce, abitini dalla vita stretta in gioventù e caftani dai colori sgargianti negli ultimi anni. E, soprattutto, gioielli vistosi e preziosissimi.

L’amore per la moda

Mondana e modaiola, nel corso della sua lunga carriera Gina Lollobrigida ha indossato capi dei più noti stilisti italiani: dalle Sorelle Fontana a Capucci, Gattinoni, Emilio Pucci e Renato Balestra.

Il suo stile è iconico e di abiti da sogno ne ha sfoggiati tanti, ma un episodio resta memorabile: quando nel 1961, in visita a Mosca, la Lollo incontrò un’altra diva indimenticabile, Liz Taylor. Peccato che entrambe indossassero lo stesso identico abito bianco firmato Christian Dior. L’incubo di chiunque che diventa realtà ma loro la presero con filosofia e si abbracciarono.

La collezione di gioielli

Ma il vero amore di Gina Lollobrigida furono i gioielli che collezionò a partire dagli anni ’50 e ’60. Imponenti collier, spille pregiate e vistosi orecchini hanno brillato addosso a lei ad ogni occasione mondana. Indimenticabile la parure di diamanti che l’attrice ha sfoggiato ai Golden Globe nel 1954 (anno in cui tra l’altro vinse). Come sono memorabili anche i sofisticati orecchini di perle naturali e diamanti che la Lollo amava sfoggiare durante le occasioni pubbliche, fra le quali l’incontro con la Principessa Margaret nel 1967, che furono poi battuti all’asta per 2,39 milioni di dollari.

I preziosi di Gina Lollobrigida all’asta

Era un diva dal cuore d’oro, la Lollo. Nel 2013 decise di mettere all’asta 22 pezzi della sua collezione, tra cui alcuni maestosi gioielli Bulgari, per donare il ricavato alla ricerca scientifica sulle cellule staminali. Il 14 maggio di quell’anno vennero battuti da Sotheby’s a Ginevra, tra gli altri, un anello in diamanti del 1962, di 19.03 carati, stimato circa un milione di euro e una collana in diamanti – che si può indossare come bracciale – del 1954, valutata circa 500 mila euro.

Bulgari ricompra gli orecchini della Lollo

Tra i tanti preziosi all’asta, un paio di orecchini ebbe un’acquirente speciale. Fu proprio Bulgari a riacquistare un paio di vistosi orecchini in platino con smeraldi colombiani a forma di pera incastonati in 67 diamanti. Gina Lollobrigida li aveva acquistati negli anni 50 e indossati in svariate occasioni.

Il giallo del disegno per Swarovski

Nel 2012, Gina Lollobrigida ha avuto un contenzioso con il figlio del professor Zichichi, Lorenzo, e con Swarovski per via del bozzetto di una piccola scultura da lei disegnata e fatta realizzare dalla azienda. L’attrice sostenne di non aver mai autorizzato Zichichi di quella realizzazione, chiedendone il risarcimento.

