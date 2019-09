I look dei vip alle nozze di Eleonora Daniele

Matrimonio di fine estate per Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. La conduttrice e l’imprenditore di nobili origini hanno detto sì a Roma, nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini, davanti a parenti e amici vip. Erano infatti tantissime le star nostrane presenti all’evento, che hanno dato libero sfogo alla creatività, con look estrosi e in alcuni casi discutibili.

Prima di tutto è bene parlare dell’outfit della persona più importante in quel giorno: la sposa. Eleonora Daniele era una visione in un abito classico e molto pizzato di Alessandro Angelozzi Couture. Per lei un modello con bustino smanicato e gonna ampia degno di una principessa.

Venendo agli ospiti, la più frizzante era sicuramente Simona Ventura, sorridente insieme al compagno Giovanni Terzi e impeccabile nel vestito Pinko blu elettrico. Stessa nuance, con maxi spacco, anche per Emanuela Foliero e per Samantha de Grenet, che per il party ha sostituito l’abito rosso e molto (troppo?) aderente usato per la cerimonia con una proposta lunga e plissettata di Diamond Couture. Non manca la fantasia, con i fiori sfoggiati da Elena Santarelli e Maria Grazia Cucinotta. Gli uomini invece hanno puntato sulle babbucce fantasia. Esagerati? Giudicate voi nella gallery.

