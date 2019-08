I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutte le proposte fashion delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Nel mese di vacanza per eccellenza non mancano ovviamente i costumi, da un’elegante Caterina Balivo in Tory Burch a Cristina De Pin, mamma dolcissima nell’intero di Aladdin firmato Disney Store. Per stare in tema famiglia, Chiara Ferragni a Ibiza è più sexy che mai nel body Goi che svela il seno.

Sul finir delle ferie non mancano però i primi red carper, dove le top model la fanno da protagoniste. Agli Mtv Vma, Adriana Lima e Bella Hadid mostrano i corpi perfetti, la prima con le trasparenze verdi di Sally La Pointe, la seconda col bustino di Charlotte Knowles usato come gonna. Guarda nella gallery i look agostini delle star!