I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutte le proposte fashion delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

In tv riprende la programmazione autunnale e le signore di casa nostra si buttano sul colore: dall’arcobaleno di Barbara d’Urso ai fiori Giambattista Valli x H&M scelti da Alessia Marcuzzi. Più seriose Belen Rodriguez e Silvia Toffanin, che puntano su toni scuri.

Il nero domina sul red carpet, dalla divertente tuta Vivetta di Emma Roberts al tulle Luisa Spagnoli sfoggiato da Elena Santarelli fino all’elegantissimo abito con ricami Erdem di Renée Zellweger.

A lasciare senza fiato però è l’abito Reem Acra giallo con maxi fiocco sulla schiena indossato con maestria dalla splendida Jennifer Lopez.

Quadri e pied de poule Chanel per Cardi B, zebrato per Costanza Caracciolo: il meglio e il peggio dei look di ottobre li trovi nella nostra gallery.