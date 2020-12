Dalla d'Urso struccata ai look sopra le righe di Wanda Nara. Ma i matrimoni sono una conferma

In questo 2020 difficile ci avete accompagnato nel nostro lavoro confermando l’interesse ai pezzi di Lookdavip, a cavallo tra moda e gossip. I temi più cari agli italiani si confermano i matrimoni e Sanremo. Ma vediamo nel dettaglio quali sono stati i link più letti e i post più cliccati.

Sanremo

Il pezzo più letto in assoluto è stato quello relativo ai look della conduttrice di Sanremo: Diletta Leotta azzecca ogni outfit, poi, sui social, pubblica anche l’intimo

>>>Diletta Leotta a Sanremo mostra (anche) le mutande<<<

Televisione

Durante l’edizione precedente del Grande Fratello Vip la bombastica Wanda Nara, svolge il suo ruolo di opinionista sfoggiando look costosissimi e sensuali. A inizio d’anno arriva un’immagine da Dubai che fa cliccare: vedere Barbara d’Urso struccata è una notizia per tutti.

>>>“Wanda Nara, vestita mai”: nude look (e mutandine)<<<

>>>Wanda Nara spiazza il GF Vip con gli stivali costosissimi<<<

>>>Barbara d’Urso struccata a Dubai<<<

Matrimoni

Le nozze sono la grande passione degli Italiani. Le più cliccate sono state quelle della sorella di Caterina Balivo, a Favignana col vestito di Detto Fatto e il matrimonio di Luigi Berlusconi.

>>>Sarah Balivo, nozze a Favignana<<<

>>>Il look della famiglia Berlusconi al matrimonio di Luigi<<<



Gossip internazionale

Il pettegolezzo gira il mondo, tanto più se si tratta di amori finiti o in crisi. Bradley Cooper rivede Irina dopo il gossip con Lady Gaga e Melania Trump pare essere in crisi col marito

>>>Irina Shayk in mutande fa festa insieme a Bradley<<<

>>>Melania Trump al braccio del militare scatena il gossip<<<

Covid

Agli inizi della pandemia, due notizie relative al covid hanno attratto i lettori di Lookdavip. Mentre gli italiani chiusi in casa si disperano perché le mascherine sono introvabili, Chiara Ferragni le sfoggia firmate e Fabrizio Corona non rispetta i divieti.

>>>Chiara Ferragni mostra le mascherine firmate Louis Vuitton<<<

>>>Corona infrange i divieti e vende mascherine non omologate<<<

Non hai voglia di cliccare sui link? Una breve sintesi la trovi nella nostra gallery.