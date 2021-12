I più letti del 2021 su Lookdavip

Dalle tette d'oro della Ferragni ai diamanti di Marcel Jacobs, ma è per Sanremo e per i matrimoni che gli italiani impazziscono

Moda e gossip vanno a braccetto su Lookdavip e si confermano di grande attrattiva per i nostri lettori. I temi più “caldi” sono ancora Sanremo e i matrimoni, ma quest’anno le Olimpiadi portano una grossa novità nelle nostre famiglie e… Chiara Ferragni sa sempre come attrarre l’attenzione su di sé. Ecco quali sono stati i pezzi più letti e le foto più cliccate di questo 2021 che volge al temine.

Attenzione ai dettagli!

Sanremo resta la più grande passione televisiva degli italiani. La sera sul divano ad ascoltare le canzoni, la mattina successiva a leggere le curiosità relative al Festival. Ad attrarre l’attenzione non è stata solo l’ascella fucsia della Rappresentante di Lista: il “pancione” di Madame, il tatuaggio sul seno di Vittoria Ceretti e… l’enigmatica scritta sul bavero di Zlatan Ibrahimovic hanno fatto da acchiappaclick.

Look da… star

Ad incuriosire il pubblico sono spesso le star internazionali: tra gli outfit spettacolari di Jennifer Lopez, gli internauti hanno premiato quello con la “svista”. Mentre ha mandato letteralmente in visibilio l’inusuale gioiello da mento sfoggiato da Angelina Jolie alla premiere di The Eternals (che è stato anche il post più visualizzato nel profilo Instagram di Lookdavip, sfiorando il milione e mezzo di impression).



La Ferragni superstar

Proprio quando sembra che la vita di Chiara Ferragni non interessi più a nessuno, lei trova il modo di far parlare ancora di sè: il pezzo sull’outfit con le “tette d’oro” è stato tra i più letti di quest’anno, ma poi in un’occasione la mamma Marina Di Guardo le ruba la scena e fa il boom di click.

Il glamour del cinema

Nonostante le sale chiuse per la pandemia, l’interesse si riversa sui Festival del Cinema: a Cannes fa scalpore non soltanto il seno nudo di Bella Hadid sotto la collana “polmonare”. Invece a Venezia ci sono due pancioni attiraclick: quello di Francesca Sofia Novello e quello di…

Olimpiadi

Estate all’insegna dello sport, con l’Italia che si distinugue su più fronti. Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo a Tokyo 2020, si definisce “un po’ tamarro” e mostra diamanti al collo e top brand negli scatti social: è uno dei pezzi più letti di Lookdavip.



Matrimoni

Infine i matrimoni: quanto ci piace sbirciare tra gli abiti bianchi delle vip! Quest’anno si aggiudicano il primato le nozze siciliane di Miriam Leone e lo strano sodalizio dell’italiana con lo zar di Russa.

