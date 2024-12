I più letti del 2024 su Lookdavip

Giunti a fine anno ci chiediamo quali sono i look che hanno attratto di più la curiosità dei lettori. Di solito sono i costumi, la lingerie e gli abiti da sposa. E quest’anno? Chiudiamo il 2024 con alcune conferme e qualche novità. Ecco quali sono stati i nostri pezzi più letti.

Vip in intimo

Sembra quasi scontato che il pezzo più letto su Lookdavip sia su Belen Rodriguez in intimo. In realtà, ripercorrendo l’anno schivo della showgirl, non lo era affatto. A farle compagnia nella classifica dei pezzi più letti c’è Aurora Ramazzotti, anche lei in mutande e reggiseno, anche lei del brand Intimissimi (lo stesso di Belen). Di lei piace (anche) l’ironia.

>>>Belen Rodriguez mostra il lato B (e il lipgloss) nel palazzo storico<<<

>>>Aurora Ramazzotti, dal tanga al body di pizzo: “Non staccate le etichette!”<<<

Curiosità (e polemiche) in bikini

Sul fronte bikini troviamo Chiara Ferragni, che però con il suo attira le critiche dei follower. Le fa compagnia Elettra Lamborghini, che in costume si lascia andare a confessioni inaspettate su… l’igiene.

>>>Chiara Ferragni in bikini a Dubai scatena le critiche<<<

>>>Elettra Lamborghini: bikini hot e confessioni inaspettate<<<

Matrimoni

Cala l’interesse sugli abiti da sposa delle vip, ma tra i pezzi più letti di quest’anno c’è quello sulle invitate alle nozze di Diletta Leotta: erano tante e tutte famose! Per quanto riguarda Cecilia Rodriguez, i lettori si sono concentrati sul topless che ha riservato al neo marito Ignazio, subito dopo il matrimonio.

>>>Il look delle vip al matrimonio di Diletta Leotta<<<

>>>Cecilia Rodriguez, allenamento in topless sotto lo sguardo del marito<<<

I Maneskin

Non è l’anno dei Maneskin ma i personaggi della band continuano ad attrarre curiosità. Così Victoria De Angelis fa il pieno di click con il suo merchandise sexy ed esplicito. Ad attirare l’attenzione dei lettori di Lookdavip è stato anche il vestito della ex di Damiano David, Giorgia Soleri, che ha festeggiato il compleanno con un outfit preso… al sexy shop.

>>>Victoria De Angelis lancia Miss Bitch, il merchandise… esplicito<<<

>>>Giorgia Soleri festeggia il compleanno col vestito preso al sexy shop<<<

Festival

Per il primo anno, manca Sanremo nella classifica dei pezzi più letti su Lookdavip. La Mostra del Cinema di Venezia si conferma invece una manifestazione che attira grande interesse, seguita a ruota dal Festival di Cannes: gli outfit delle star a questi eventi fanno il pieno di click!

>>>Venezia 81, gli outfit delle star sul red carpet<<<

>>>Festival di Cannes, i look delle star sul red carpet<<<

Social

Gli abiti da sposa catturano l’interesse dei nostri follower: in particolare, sul profilo Instagram di Lookdavip è piaciuto il confronto tra l’abito bianco di Clizia Incorvaia e quello di Cecilia Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Cattura cuori e interesse anche il look della sposa Ilaria D’Amico per il suo sì a Gigi Buffon. E piace anche il premaman di Giulia Valentina, il pancione nudo e i look accattivanti hanno avuto tantissime visualizzazioni.

Non hai voglia di cliccare sui link? Una breve sintesi la trovi nella gallery.