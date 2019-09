I vip in spiaggia si mettono in mostra

Colorati, estrosi, stravaganti, dalle tonalità accese e con disegni divertenti. Il beachwear maschile per l’estate 2019 ha lasciato spazio all’allegria e alla voglia di mettersi in mostra. Dalle fantasie insolite alle tinte sgargianti, dagli slip ai pantaloncini… nel pescare dall’armadio il costume più trendy, gli uomini hanno solo l’imbarazzo della scelta.

Fedez gioca con PacMan in boxer Mc2 Saint Barth, Gianni Morandi torna bambino e sul suo costume spuntano le macchinine. Se Paulo Dybala in Dolce&Gabbana sfoggia le sue doti e si veste da supereroe, Gigi Buffon non teme di passare inosservato con tartaruga in bella mostra e slippino giallo fluo.

Tra i più colorati gli shorts Matinée di Alessandro Matri e il costume floreale di Costantino Vitagliano. Sono tradizionalisti nelle scelte ma impeccabili nel gusto Mauro Icardi, in blu a tinta unita, e Mahmood, in total white Calvin Klein. Siete curiosi di vedere cosa hanno scelto Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Francesco Monte e Filippo Magnini? Guardate la gallery per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

>>>Addominali, bicipiti e costumi: i vip al mare<<<

>>>Palmas-Magnini, amore hot e costumi top<<<