Il 2021 è stato sicuramente l’anno dei Maneskin. Dall’Italia agli Usa, dal palco di Sanremo a quello degli MTV Amas, hanno scalato le classifiche e fatto incetta di premi. Merito del ritmo travolgente delle loro hit, da Zitti e Buoni a Mammamia passando per Beggin’ e I wanna be your slave, ma anche dei look provocatori che ogni volta scatenano dibattiti, discussioni e polemiche. C’è chi li ama e chi li odia, ma tutti ne parlano.

Da Sanremo all’America tra musica e moda

L’ascesa dei Maneskin al successo planetario è iniziata dal palco dell’Ariston. Come dimenticarli quando hanno ritirato il premio, con addosso le tutine semitrasparenti Etro? (QUI puoi rinfrescarti la memoria) Lo stesso brand li ha accompagnati al trionfo all’Eurovision, dove la loro mise in pelle color borgogna non ha retto all’entusiasmo di Damiano David, che è rimasto in mutande (QUI i dettagli). L’onda del successo li ha travolti, portandoli a partecipare prima a Festival in giro per l’Europa poi a calcare i palchi americani lasciando dietro di loro una scia di fan in delirio.

I look che sfidano le regole in questo 2021

Provocare, sfidare le regole e le convenzioni (soprattutto quelle legate al genere) sono caratteristiche fondamentali nella scelta dei look dei Maneskin. Tacchi alti e make up sono all’ordine del giorno per i quattro membri della band. Damiano David non rinuncia a tocchi femminili per i suoi outfit, come la it bag Jackie 1961 per la cerimonia in Campidoglio (ne abbiamo parlato QUI) o gonne, calze a rete o guepiere che ha sfoggiato in varie occasioni. Victoria De Angelis ama i reggiseni trasparenti sotto il blazer, ma non esita a salire sul palco con il seno nudo.

I Maneskin accendono le polemiche

Le polemiche sono immancabili quando i Maneskin si esibiscono. I completi a stelle e strisce, indossati per aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, hanno aperto il dissing con i Cugini Di Campagna. La band li ha accusati più volte di plagio attraverso i social. Anche il senatore Simone Pillon ha avuto da criticare la mise Gucci scelta per gli Mtv Ema, in particolare quella di Damiano David che ha cantato in reggicalze e sospensorio borchiato. “La prossima volta in completo e paPillon”, ha promesso i frontman. Detto fatto: agli Mtv Amas erano impeccabili con tanto di farfallino al collo. A dimostrazione del fatto che il look di certo aiuta, ma loro, il sex appeal, ce l’hanno innato.

Di outfit imperdibili, i Maneskin ne hanno sfoggiati parecchi in questo 2021. Guarda nella gallery i 10 più discussi.

Related Posts