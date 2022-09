Il guardaroba da copiare ad Amal Clooney

Paparazzata per strada o immortalata sul red carpet, la moglie di George Clooney sfoggia look sempre perfetti

Sfoggiare un look impeccabile in ogni occasione, senza sbagliare mai un colpo, è possibile? Sì, se sei Amal Clooney. Quello che per tutti sembra un’utopia, per lei sembra essere la cosa più facile del mondo. L’avvocata per i diritti umani, nonché moglie di Geroge Clooney, ha un gusto impeccabile per la moda e lo conferma ogni volta che appare in pubblico. Che sia su un red carpet o paparazzata a tradimento in città non importa, lei è sempre al top e i suoi outfit sono tutti da copiare.

Luccicante con perle e cristalli

L’ultimo evento a cui ha presenziato Amal Clooney si è svolto a New York. Agli Albie Awards, i premi che onorano giornalisti e figure impegnate per i diritti civili, organizzati dalla Clooney Foundation, l’avvocata era la padrona di casa. Stretta al suo George, ha scelto un outfit da protagonista. Lo strepitoso abito di Atelier Versace, ispirato ai lampadari art deco, con una cascata di perle e cristalli, la faceva brillare come una diva di Hollywood.

Elegantissima agli eventi mondani

Come detto, sul red carpet Amal Clooney non teme rivali e, nonostante lo showbiz non sia il suo mondo, si trova perfettamente a suo agio davanti ai flash. Alla première londinese del film Ticket to Paradise, in cui suo marito George Clooney recita accanto a Julia Roberts, era elegantissima e seducente con uno slip dress vintage John Galliano con ricami di perline.

In rosso si fa notare

Amal Clooney è più rigorosa, ma senza rinunciare alla sua personalità, sul tappeto rosso dell’HistoryTalk a Washington. Per l’occasione ha scelto una tuta di pizzo scarlatto Elie Saab che esaltava il suo fisico slanciato e l’incarnato olivastro. Un’outfit giocato sulle trasparenze, elegante e d’effetto, un capo non per tutti, che costa più di 2mila euro.

Stilosa a spasso in città

Amal Clooney indossa outfit perfetti non solo agli eventi mondani. Anche quando viene sorpresa dai paparazzi durante momenti privati, sa stupire con i suoi look da sogno. Ne è un esempio il minidress giallo di paillettes dal gusto Sixties sfoggiato a Londra, o l’abitino nero con le balze scelto per una cenetta newyorkese con George Clooney.

Il look da copiare

Lungo viaggio in treno? Nemmeno appena arrivata in stazione la Alamuddin ha un capello fuori posto. Ne sono la prova le foto che la ritraggono, elegantissima, in abito panna Stella McCartney e stivaloni neri. Senza mai mollare la mano di George Clooney, coppia solidissima e invidiatissima. Il look è perfetto per viaggiare in questo periodo di transizione tra le stagioni!

Amal Clooney icona di stile

Amal Clooney è diventata nota al grande pubblico da quando ha iniziato a frequentare George Clooney, anche se godeva già di fama e ottima reputazione come avvocata per i diritti umani. La relazione, e poi il matrimonio, con un divo di Hollywood l’ha catapultata sulle copertine di tutto il mondo e lei ha saputo affrontare la sfida, diventando in breve tempo un’icona di stile. “Semplicemente non c’è un aspetto negativo in lei” ha detto suo marito alla vigilia del loro ottavo anniversario di nozze. Di certo non si riferiva (solo) agli outfit, ma è innegabile che la considerazione calza a pennello anche per le sue scelte di stile. Non è forse vero? Guarda i suoi ultimi look nella gallery e giudica tu…

