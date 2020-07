Il reggiseno trasparente che piace alle vip: svela tutto o quasi

Se hai deciso di indossare un reggiseno trasparente, perché cancellare i capezzoli? E’ quello che hanno obiettato i fan di Rihanna, commentando le foto in cui la star indossa il suo intimo Fenty. Ma anche se la cantante non avesse nessuna vergogna di mostrarli, il problema che si pone è quello della censura di Instagram. Problema che comunque l’intimo velato aiuta ad aggirare. Ecco spiegata l’alta densità di questo capo sui social network.

Non proprio nuda, ma col reggiseno trasparente, è il dictat delle star sul web. Kylie Jenner lo preferisce prezioso: un completo intimo Gucci da più di mille euro che fatica a contenere le sue forme prosperose. Stesso brand per Elsa Hosk in alcuni scatti in bianco e nero. Laetitia Casta ce lo mostra sotto un giubbotto scuro, ad occhi chiusi. Poi c’è Irina Shayk con la lingerie nera Intimissimi: alla portata di chiunque.

Non ci si stupisce dello scatto a gambe aperte di Madonna: parrucca, reggiseno trasparente color carne, tanga nero e un altro tipo di mutanda in mano. La volgarità è di casa, ma va a braccetto col talento.

Justine Mattera è maestra del vedo-non-vedo, Mila Suarez ammicca in total black. Ma a far scalpore in questo folto gruppo di vip che mostrano la lingerie è Giulia De Lellis. Resta il dubbio sul reggiseno trasparente ma lo slip è sicuramente rivelatore: grazie alla mutanda Tezenis l’influencer ha mostrato ai follower per la prima volta uno stuzzicante tatuaggio intimo.

