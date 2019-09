Il seno della Ferragni sguscia dall’armatura

Chiara Ferragni ha scelto Dior per due eventi fondamentali della sua vita, il matrimonio con Fedez e la presentazione del suo docu-film al Festival di Venezia. Di conseguenza, l’influencer non poteva proprio mancare alla sfilata della maison durante la Paris Fashion Week.

In una location da sogno, l’ippodromo Longchamp, e con una collezione dedicata alla sostenibilità, Chiara Ferragni era in prima fila, accompagnata dall’ormai immancabile sorellina Valentina Ferragni, a fare il tifo per l’amica Maria Grazia Chiuri, fashion director del brand.

Per entrambe, ovviamente, total look Dior. Se Valentina Ferragni ha puntato sul denim con un abito plissettato, abbinato ad accessori rossi, Chiara Ferragni ha optato per un abito con dettaglio hot. Il vestito, che ricorda un’armatura, ha un’apertura laterale sul corpetto, che lascia intravedere quasi tutto il delicato seno della Blonde Salad.

Lei, perfettamente conscia del particolare, non perde occasione per farsi fotografare da tutte le angolazioni.

