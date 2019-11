MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Da copiare Un voto al colore (In)trovabile 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Jackie Kennedy, il 22 novembre 1963, indossava un tailleur rosa con le tasche e il colletto bordati di blu, in occasione della visita presidenziale a Dallas. Una mise che amava molto e che aveva sfoggiato più volte in passato, in virtù di quel colore squillante che la rendeva immediatamente riconoscibile tra la folla. Non avrebbe mai potuto immaginare che quel completo sarebbe entrato a far parte della memoria collettiva, sporco del sangue di suo marito John Fitzgerald Kennedy morto assassinato.

“LASCIATE CHE VEDANO”

In molti, quel giorno, l’hanno esortata a cambiarsi. Ma Jackie Kennedy è rimasta ferma sulla sua decisione. Ha continuato a portare lo stesso vestito fino alle prime ore della mattina successiva. Non volle toglierlo neanche al momento del giuramento del presidente Lyndon B. Johnson, avvenuto a bordo dell’Air Force One diretto a Washington. “Lasciate che vedano cos’hanno fatto”, avrebbe detto a Lady Bird, moglie del nuovo Presidente.

IL TAILLEUR CHE NON PUO’ ESSERE DEFINITO CHANEL

Quello indossato da Jackie Kennedy era un tailleur in lana bouclé color lampone bordato di blu, con giacca a dopiopetto dai bottoni dorati. Il completo era stato realizzato per la First Lady con tessuti e bottoni Chanel arrivati direttamente da Parigi, seguendo il procedimento “line to line” messo a punto da Coco Chanel. Fu però cucito negli USA, nella boutique di Chez Ninon, per ragioni patriottiche. Completavano l’outfit un cappello a tamburello dello stesso tessuto, borsa e scarpe blu e guanti bianchi.

IL VOLERE DELLA FAMIGLIA

Quell’abito, impossibile da dimenticare, è anche totalmente inaccessibile al pubblico. E’ conservato, per volere della famiglia, in una teca sottovuoto al National Archives and Records Administration’s College Park (nel Maryland). Per proteggerlo dal deterioramento si trova a una temperatura costante e resterà off limits almeno fino al 2103.

E’ stata Caroline Kennedy, figlia di Jackie Kennedy e di JFK, a farne espressa richiesta al momento della donazione agli Archivi Nazionali nel 2003. I capi non dovranno essere esposti al pubblico per i successivi 100 anni, “per evitare di disonorare la memoria dei suoi genitori o di causare dolore o sofferenza ai membri della famiglia”. Ne restano ancora 84, quindi, prima che il tailleur di Jakie Kennedy possa essere di nuovo ammirato.

